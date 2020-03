El coronavirus ha sido catalogado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y viene afectando a gran parte del mundo, siendo los países con mayor número de contagiados China e Italia. El virus llegó a Latinoamérica y diferentes países ya van tomando las medidas de seguridad recomendadas por la OMS.

Sin embargo, México es uno de los que aún no ha decretado cuarentena obligatoria. Rodrigo Cuba, exfutbolista de Alianza Lima que actualmente milita en el Zacatepec se pronunció al respecto y aseguró que es momento de tomar la situación con responsabilidad.

“Acá en México todavía no se declara cuarentena como ocurrió en Perú. No entiendo por qué acá no toman la medida del caso. El tema es sacrificarnos estas semanas que se puedan para poder contrarrestar el virus lo antes posible, ya que este tema afecta en todos los ámbitos”, sostuvo el futbolista en una entrevista con Radio Ovación.

Asimismo el jugador habló sobre las dificultades que tiene para llevar a cabo la intervención que necesita en la rodilla. “Debido a todo este tema se ha visto pospuesta la operación. Tuve una lesión a la rodilla, pero todo quedó en stand by, ya que tienen que ver si hay herramientas en los centros de salud”, aseguró.

Coronavirus en México

Según la última información brindada por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, los casos confirmados de coronavirus son 161, 448 casos sospechosos y 921 casos negativos.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán creó su propio Challenge. (Instagram)