Leer las noticias pasó a ser un actividad necesaria. Desde Argentina, Wilder Cartagena poco o nada puede hacer por sus seres queridos que están en Perú, pero sabe que la charla constante y los cuidados necesarios van a tener alejado al Covid-19 de su familia. Esta rutina, sin querer, la aprendió de uno de sus compañeros en Godoy Cruz, quien tiene una situación más complicada con alguien en Italia.

“Tengo un amigo que me comentó que tiene un hermano en Italia, donde la situación está muy complicada. Cuando llegó la enfermedad allá, este comenzó tranquilo y no le hicieron caso; luego de unos días, ya tenían dos mil infectados. Por eso, es momento de ser responsables para que no nos pase lo que sucedió en otros países”, confesó Cartagena.

La preocupación por la expansión del coronavirus está en todo Latinoamérica, por lo que en Perú se tomó medidas drásticas: cerrar las fronteras, una cuarentena de 15 días, que ayude a controlar el brote del Covid-19 y, por ende, la cancelación de todos los espectáculos masivos, incluyendo actividades deportivas, como el torneo local.

Ciudadanos viendo el mensaje a la nación de Martín Vizcarra, en el Centro de Lima. (Foto: César Zamalloa)

Argentina no para... hasta ayer

Hasta el día de ayer, en Argentina se tenía previsto continuar con el cronograma de partidos establecidos, aunque sean estos a puertas cerradas. Si bien era una solución a corto plazo y que ayudaba a minimizar los focos de contagio, lo cierto es que los futbolistas seguían expuestos, tal y como comentó el exvolante de Alianza Lima.

“De momento, no hay nada seguro, no sabemos si van a parar el campeonato o seguir. Todavía va a haber una reunión el miércoles con los jugadores y vamos a saber más del tema. Esperamos que no se juegue... Somos seres humanos y tenemos que tener el máximo cuidado porque estamos expuestos, especialmente, por nuestras familias", dijo Wilder Cartagena antes de conocer de la disposición de la AFA de suspender los torneos de Primera División.

Wilder Cartagena enfrentó esta semana a Boca Juniors, por la Copa de la Superliga de Argentina. (Foto: Agencias)

Cartagena no es el único

El sentir de los futbolistas que militan en el torneo argentino es el mismo: no jugar, ante la inminente posibilidad de contagio. Uno de los que se pronunció al respecto fue nuestro compatriota Luis Abram, que milita en Vélez. El defensa de la Selección Peruana utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje muy claro

“Los futbolistas también podemos contagiarnos”, escribió en una de sus historias, donde también etiquetó a las cuentas oficiales de la Superliga y de la AFA. Ello, como respuesta ante la predisposición de continuar con los torneos, pese al crecimiento de casos de coronavirus en Argentina.

Otro que alzó su voz de protesta fue el periodista Martín Liberman, quien utilizó sus redes sociales para respaldar a un equipo que sí dejó de lado la Copa de la Superliga, por el bienestar de sus jugadores. “A esta hora el único país de Sudamérica donde se juega al fútbol a puertas cerradas es Argentina. En los otros nueve países el fútbol está suspendido. Una vez más, respaldo la decisión de los jugadores de River Plate de no jugar por temor al contagio”, posteó en su Twitter.

Un equipo se levanta

El fin de semana pasado arrancó la Copa de la Superliga de Argentina y muchos equipos se sintieron obligados a participar, debido a las sanciones que acarrearía faltar a uno de los partidos, así sea a puerta cerrada. Sin embargo, pese a ello, hubo un plantel que tuvo, como dijo Liberman, los ‘huevos’ para no asistir a su debut en este campeonato.

River Plate decidió no presentarse a su duelo frente a Atlético Tucumán, el pasado sábado, en pro de preservar el sistema sanitario a raíz de la expansión del coronavirus. Si bien esta decisión le traería consecuencias, como la pérdida de la categoría, de acuerdo con el artículo 72 en sus incisos A y B del mismo Reglamento; ello no detuvo la intención principal, cuidar a sus jugadores.

Se hicieron escuchar

Ante la constante presión que se ejerció sobre la AFA, no solo por la postura de River Plate de no jugar, sino también por los mensajes de respaldo que recibieron los ‘Millonarios’ de parte de figuras internacionales, como Diego Maradona, ídolo de Boca Juniors y hoy DT de Gimnasia; se dio por definida la suspensión de los torneos de Primera y del Ascenso en Argentina.

De acuerdo con el medio Olé, la decisión se tomó en reunión. “Como la movida de los jugadores era muy fuerte, la AFA (con Chiqui Tapia y Tinelli) y el Gobierno se convencieron de que seguir el fútbol significaba ir contra la corriente. Y en la reunión con Agremiados se confirmó que se para, como querían los planteles, y se oficializará en breve”, publicó.

Wilder Cartagena así como todos los jugadores de la Primera y Segunda División de Argentina están atentos al anuncio oficial de la AFA. Por ahora, desde sus casas, solo les queda prevenir para mantenerse a salvo. “Espero que cada vez haya menos casos y que pronto se pueda erradicar este virus. De mi lado, solo puedo aconsejar la gente a que sea responsable, para evitar lo que pasó en otros países”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Rinaldo Cruzado grabó un tutorial enseñando cómo lavarse las manos. (Video: Alianza Lima)





TE PUEDE INTERESAR