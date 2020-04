Los caminos de la vida, o en este caso del fútbol, habían llevado a Rodrigo Cuba a Sport Boys tras jugar el 2019 por Alianza Lima. Sin embargo, no fue su destino final y arrancó la presente temporada lejos del Perú. ‘El Gato’, días después de entrenar con el conjunto rosado, fichó por Atlético Zacatepec de la Segunda División de México. ¿Cuál es su presente tras la suspensión del Ascenso MX? Esto nos contó.

¿Qué es lo qué sucedió? La pandemia del coronavirus detuvo el fútbol en en el mundo, incluida la liga mexicana, donde el Enrique Bonilla, titular del torneo, anunció el viernes 27 de abril la decisión de eliminar el Ascenso MX por los próximos cinco años. Ante esta radical decisión, Rodrigo Cuba y Alejandro Duarte -ambos futbolistas de Atlético Zacatepec- quedaron fuera de competencia junto a su club.

En comunicación con Depor.com, Rodrigo Cuba expresó su sentir ante la medida tomada por la Liga MX. “La opinión que pueda tener yo al respecto es irrelevante. Es la que cualquier jugador te daría, una decisión totalmente arbitraria. No le encuentro mucho sentido eliminar al ascenso, porque quieras o no le quitas competitividad al torneo de Primera. Al final, si no hay descenso, no hay esa motivación de pelear. Han perjudicado a un montón de familias que pertenecían al Ascenso MX”, señaló el ‘Gato’.

Rodrigo Cuba se reunirá con Atlético Zacatepec para definir su situación contractual. “De parte del club, están en constante comunicación. Han pactado una reunión vía zoom para llegar a un acuerdo con cada jugador. A mí me toca la reunión con el club mañana”, especificó Rodrigo Cuba.

Asimismo, el 'Gato’ habló de la posibilidad de retornar a Lima. “De hecho, de acuerdo al arreglo que llegué con el club, veré cuales son las posibilidades. Sin embargo yo creo que por la liga que se realizará en vez del ascenso, la principal prioridad será regresar”, expresó Cuba.

Respecto a su recuperación

Rodrigo Cuba fue operado debido a una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y ya se encuentra en proceso de recuperación. “Mi recuperación va de la mejor manera, es una recuperación larga y hay que tener paciencia, pero vamos muy bien”, acotó el lateral peruano.

