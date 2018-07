Hizo que se sonroje. Cristian Benavente ha tenido una temporada espectacular en Bélgica y ello lo ha llevado a no solo ser considerado como uno de los mejores futbolistas de la liga de ese país, sino también a participar en eventos de modelaje; tal y como ocurrió la última semana, donde coincidió con una guapa modelo que lo puso en aprietos.

"¿Alguna vez te has enamorado, Cristian? Cuando él me mira así, me doy cuenta que hay enamoramiento", escribió Miss Bélgica en su cuenta de Instagram.

Ojo con el 'Chaval': ¿Cristian Benavente pega la vuelta a España?

Benavente , lejos de intimidarse, le respondió a la modelo dejando entrever que fueron los nervios lo que causaron que le de esa tierna mirada que se convirtió en viral entre sus contactos.

"Hey, Miss Bélgica, ¿cómo me haces eso? Mira mi rostro", escribió el volante de la Selección Peruana , quien juega en la primera división del fútbol de ese país.

Mientras tanto, Cristian Benavente sigue recibiendo ofertas debido a su buen rendimiento la última temporada, lo que podría llevarlo nuevamente al fútbol español y a un pronto retorno a la Selección Peruana , la verdadera 'crush' del volante de 24 años.

