“Creo que Charleroi es su lugar en el mundo”, señaló Ricardo Gareca hace unos días, tras ser consultado sobre la nueva aventura futbolística que había emprendido Cristian Benavente. Razón no le faltaba al entrenador de la Selección Peruana, ya que solo hace falta ver las estadísticas que registró el jugador peruano durante su primera experiencia en el balompié belga.

Más allá de los números que dejó el ‘Chaval’ durante los años 2016-2019, muy poco se sabe hasta hoy de su paso por el conjunto de las ‘Cebras’. Por esta razón, Depor conversó con Javi Martos, figura histórica del Royal Charleroi, con quien el peruano llegó a formar una gran amistad, la que perdura hasta hoy en día.

“Teníamos el mismo representante y ya lo conocía por videos. Yo jugaba en Charleroi y era capitán del equipo. Cuando Cristian estaba Inglaterra y no tenía muchos minutos, el club necesitaba alguien en la posición de media punta. Surgió su nombre, se analizó y decidieron ficharlo. Luego nos hicimos muy amigos, ya que éramos de habla hispana. Compartimos habitación en todas las concentraciones, tuvimos una gran afinidad”, comentó el actual jugador del Prat de España.

El experimentado defensor también explicó las razones por las cuales Benavente alcanzó un gran rendimiento, destacando la paciencia de ambas partes, club y jugador.

“Le fue bien por que se dieron varios factores. En primer lugar, el club esperó que se adaptará y lo fue conociendo como futbolista. Por su parte, Cristian también tuvo que ser paciente para ir ganándose un lugar con su esfuerzo y trabajo. Durante su primera temporada no llega a ser un jugador importante y participa más como una pieza de recambio”, recordó Martos.

“Por el perfil de juego de Cristian, quien lo conoce poco puede tener una sensación totalmente errónea sobre él. Se puede pensar que solo es un jugador habilidoso para desbordar en 15 o 20 minutos, pero es más importante. El staff técnico del Charleroi no se dejó llevar por esa primera impresión. Con el tiempo se dieron cuenta que se trataba de un jugador con un físico extraordinario, capaz de correr hasta 15 kilómetros por partido (90 minutos), lo cual es una barbaridad. El realizaba un gran despliegue en trabajos defensivos y ofensivos, además de sumar su talento y su capacidad para jugar en varias posiciones”, agregó.

Benavente, el ‘zurdo’

Dentro de las muchas anécdota que compartió con Benavente, el español recordó que al momento de analizar su fichaje, el club pensaba que se trataba de un jugador zurdo, lo cual tuvo que ser explicado por Martos.

“Antes de su fichaje, el ‘scout’ del club me llamó para hacerme una consultas sobre Cristian. Me dijo que le parecía un jugador muy interesante, destacó sus virtudes y mencionó que era zurdo. Cuando acabó la charla le comenté que no era zurdo, sino diestro. Se quedó muy sorprendido, ya que había visto varios videos y estaba seguro que su pierna más hábil era la izquierda. No lo podía creer. Es una virtud que llama mucho la atención, ya que no es común que un futbolista maneje las dos piernas con tanta naturalidad”.

La segunda aventura

Javi Martos, no solo es un futbolista que hizo historia en Charleroi, siendo capitán en siete de las nueve temporada que disputó en dicha institución. Además es un ferviente fanático, y como tal disfruta del regreso de Benavente.

“Es una muy buena noticia para el club porque se trata de un jugador que ha dado mucho para el club y que ya lo conocen muy bien. Por lo tanto se debe estar adaptando muy rápido, ya no tiene que comenzar de cero para ganarse una puesto en el equipo titular. Entra al vestuario siendo un jugador importante, su aporta será cuantioso”, comentó.









