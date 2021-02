El hincha mexicano es muy impaciente e inseguro, sobre todo en un equipo como el Cruz Azul, que no campeona desde hace 24 años. Con la llegada de Juan Reynoso, entre la prensa especializada y los fanáticos de la ‘Máquina Cementera’ sembraron sus dudas sobre el peruano, dando un sinnúmero de razones por las que no podía ser el DT de la ‘Máquina Cementera’: no era la prioridad de la directiva, era barato y, sobre todo, porque no tenía experiencia dirigiendo a grandes equipos en la Liga MX, pues apenas había estado en Puebla.

Sin embargo, y más allá de las primeras dos derrotas – cuando recién tenía unos entrenamientos con el equipo – Reynoso ha sabido encontrar la mano al Cruz Azul. No solo por cinco triunfos consecutivos, sino porque el equipo comienza a jugar de acuerdo a su estilo: apenas cuatro goles en los cinco últimos juegos, siendo un claro dominador en los primeros minutos al ponerse en ventaja en todas sus victorias y haciendo lo que más sabe, rotar al equipo.

Si bien el ‘Cabezón’ tiene algunos fijos en su esquema habitual (Yoshimar Yotún no lo es pues es un suplente que entra en el segundo tiempo), Reynoso administra las energías tal como lo ha sabido hacer en su paso por el fútbol peruano como en Puebla. De hecho, el peruano no ha repetido alineación ni contra Pachuca, Querétaro, Necaxa, Tigres o Toluca, en una clara muestra de que suministra el desgate y la sorpresa frente a otros entrenadores en la Liga MX.

Por otro lado también se encuentra el hincha, que ha cambiado claramente su discurso. Un equipo como Cruz Azul tiene un sinnúmero de fanáticos y detractores en redes sociales, por lo que pondremos tres tuits para sopesar la realidad del ahora DT de la ‘Máquina’. Desde “Don Juan es el ajedrecista mayor” hasta “Don Juan Reynoso y su proyecto hasta el morir. Prefiero pelearme y morirme con él, que como pudo ser con Silboldi o cualquier otro”.

La realidad es clara, el triunfo cambia la cara, el pensamiento y, sobre todo, la creencia. Reynoso ha pasado de ser un DT con un poco de experiencia en México a un entrenador con los cartones para poder a un equipo como la ‘Máquina Cementera’. La siguiente prueba será de visita contra el León, pero si no hay un triunfo, nada tendría que cambiar en lo logrado.

Con el apoyo de los aficionados y de los especialidades, al día de hoy, esperemos que Reynoso continúe avanzando en México. Es todo un embajador peruano.

Publicaciones en redes sociales sobre Juan Reynoso. (Captura: Twitter)

Publicaciones en redes sociales sobre Juan Reynoso. (Captura: Twitter)

Publicaciones en redes sociales sobre Juan Reynoso. (Captura: Twitter)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.