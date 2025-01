Si bien no pudo ser titular indiscutible en Universitario de Deportes, la temporada 2024 fue muy fructífera para Diego Romero. Dio la talla cada vez que fue requerido por Fabián Bustos y eso lo llevó a ser un habitual convocado a la Selección Peruana. Así pues, este jueves partió rumbo a Argentina con mucha ilusión y con el optimismo de aprovechar esta gran oportunidad que está teniendo al sumarse a Banfield por todo el 2025, a través de una sesión con opción de compra.

El techo de Romero aún es desconocido, pero las condiciones que ha mostrado hasta el momento permite que nos ilusionemos con un portero para mucho tiempo en la ‘Blanquirroja’, cuando Pedro Gallese tenga que dar un paso al costado. “Siento que vengo haciendo bien las cosas, me voy mentalizado en que puedo seguir mejorando y dejar todo de mí”, le comentó a los medios de comunicación mientras caminaba por los pasillos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El ‘Potro’ debutó profesionalmente con Universitario en el 2020, y desde entonces fue paciente con cada entrenador que le tocó trabajar. Aunque hoy le toca partir, sabe que solo así va a crecer en su carrera. “Es complicado porque la ‘U’ fue el club que me recibió, que me trató bien siempre, que estuvo ahí en todo momento, estoy agradecido con el club. Es triste, pero es bueno también salir y ver otras oportunidades”, agregó.

Romero sabe que no va de paseo a Argentina, sino a hacerse un nombre y ganarse la titularidad con trabajo. En Banfield esperan mucho de él y no quiere decepcionarlos. “La intención es tener continuidad, voy a entregar todo de mí y qué mejor que se dé en Argentina. Es una de las ligas más competitivas, más rápidas y exigentes, así que estoy preparado”, apuntó.

El ‘Taladro’ tuvo elecciones a finales del año pasado y en la interna se respira un aire de renovación. Matías Mariotto asumió la presidencia con la consigna de armar un plantel competitivo y que sea capaz de darle dolores de cabeza a los que normalmente pelean por el campeonato. Así pues, con Ariel Broggi como entrenador, Romero tendrá el reto más importante de su carrera.

Diego Romero jugará en Banfield tras una cesión por un año. (Foto: Getty Images)

Diego Romero y sus metas claras

Cuando Sebastián Britos se lesionó a inicios del Torneo Clausura 2024, nadie dudó en que Diego Romero sería capaz de suplirlo sin problemas. A pesar de sus 23 años, el joven guardameta valoró cada minuto que tuvo y se ganó el respaldo de la hinchada con su rendimiento. “Me tocó atajar, nunca me di por vencido, siempre estuve entrenando, tengo una mentalidad fuerte y cuando me tocó, estaba preparado”, comentó.

Antes de tomar su vuelo rumbo a Argentina, Romero fue consultado sobre si ya se contactó con el comando técnico de Banfield previo a su llegada. “Hablé con los dirigentes, pero con el entrenador todavía no, seguro llegando allá ya vamos a conversar”, agregó.

Diego Romero sabe que si sigue creciendo en Argentina, la posibilidad de ser titular con la Selección Peruana estará cada vez más cerca. Si bien Pedro Gallese todavía tiene para algunos años como dueño del arco de la ‘Bicolor’, ‘Chiquito’ es ambicioso y piensa en grande. “Estoy preparado, con toda la energía y la ilusión para poder hacer bien las cosas. Si hago mejor las cosas tendré más oportunidad de llegar a la selección”, puntualizó.

Diego Romero todavía no registra partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





