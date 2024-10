El presente de Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders hace notar que sus días en el club están contados. El delantero peruano ha perdido notoriedad -a pesar de ser uno de los históricos en la institución- y Brian Schmetzer (DT) no lo viene teniendo en cuenta para los últimos partidos. A finales del mes de junio, la ‘Pulga’ tuvo una discusión con el estratega y ello se convirtió en un factor determinante para esta relación. Si bien el estadounidense sigue resaltando la calidad del peruano, el último partido lo hizo ingresar a falta de dos minutos. Además, dejó claro que por ahora prefiere tenerlo de suplente.

“Está mejor porque le seguimos pagando su sueldo y sigue siendo un jugador muy bueno. La forma en que este equipo se desarrolló, teniendo en cuenta que estábamos viendo los resultados de los otros partidos, jugando dos minutos lo que me hubiera gustado que jugara más, seguro”, declaró en conferencia de prensa.

Si bien el partido terminó 1-0 a favor de Seattle Sounders vs. Portland Timbers, el delantero ingresó a los 93′ y solo jugó dos minutos porque el partido acabó a los 95′. Schmetzer brindó la razones para no tenerlo en cuenta en esta ocasión y mencionó que la expulsión de Obed Vargas (69′) influyó en su decisión.

El estadounidense Brian Schmetzer es el entrenador actual del Seattle Sounders. (Foto: Getty)

“Se ha ganado el derecho a jugar más, marcó un montón de goles contra Portland, ha demostrado su valor para este club, pero ahora mismo no es titular y, a veces cuando el partido fluye y te quedas sin un jugador...”, comentó el estratega de 62 años, quien dirige al equipo desde la temporada 2016.

En relación a la actualidad del equipo, Seattle Sounders quedó ubicado en el puesto 4 de la Conferencia Oeste y accedió a los playoffs de la Major League Soccer (MLS). Ante esta situación, Ruidiaz podría tener minutos, aunque el DT no lo dejó muy claro: “Voy a reflexionar sobre la forma en que hicimos las sustituciones, pero no iba a ser su noche en este partido. Y en lo que respecta al futuro, si tengo que jugar con él en cualquiera de los partidos de ‘playoffs’, no voy a dudarlo”.

La situación de Raúl Ruidiaz en Seattle Sounders

Este 2024, las lesiones perjudicaron el rendimiento y continuidad de Raúl Ruidiaz en Seattle Sounders; sin embargo, en el mes de junio se dio una situación que perjudicó la relación con el DT: no celebró el triunfo ante Dallas FC y se fue directamente al camerino, algo que no cayó para nada bien a Brian Schmetzer. De esta manera, fue sancionado de manera interna.

Meses después -en setiembre- el portal ‘Sounder At Heart’ dio a conocer que la ‘Pulga’ no está contento con su situación en la MLS y ya informó que no renovará contrato con su actual equipo (su contrato acaba en diciembre). Es así que el delantero tendría camino libre para volver a ponerse la camiseta de Universitario de Deportes para la próxima temporada.

Raúl Ruidíaz llegó a Seattle Sounders en 2018. (Foto: Getty Images)

El medio de comunicación también señalo que no continuará para el 2025: “la falta de minutos de juego, la división en el vestuario y la sensación de que se le ha infravalorado han hecho mella en el máximo goleador de todos los tiempos del club, por lo que no prevé la posibilidad de un regreso”.

Por otro lado, la relación de Raúl Ruidíaz y algunos jugadores más con el técnico Brian Schmetzer no es de la mejor y que “ya no tiene la unidad, la camaradería y la serenidad que alguna vez tuvo”, por lo que el atacante peruano ya habría tomado la decisión de dar por terminado su ciclo en el Seattle Sounders, club al que llegó en el 2018 (procedente del Monarcas Morelia de México).

Los números de Raúl Ruidíaz en 2024

Raúl Ruidíaz jugó un total de 24 partidos y anotó ocho goles en esta temporada de la MLS. Además, participó de dos juegos en la US Open Cup y también de la Leagues Cup, pero en estos torneos no estuvo fino de cara al arco y no pudo marcar. Recordemos que la ‘Pulga’ juega su séptimo año en el conjunto norteamericano, con el que ganó tres títulos nacionales y una Concachampions.





