La cuarentena le cambió la rutina como a todos y por eso busca la manera de distraerse junto a su esposa, mientras espera el reinicio de la MLS. Edison Flores, se volvió un TikToker y junto a su pareja busca la manera de entretener a sus seguidores. El popular ‘Orejas’ contó cómo vive el encierro en Washington, ciudad de su club DC United.

“La cuarentena ha cambiado la rutina de todo el mundo. Es un poco aburrido pero uno trata de distraerse con varias cosas. Con Tik Tok trato de alegrarme y alegrar a mis seguidores", dijo en una entrevista en vivo con emitida por las redes sociales de su club.

Edison Flores contó a qué se dedicaría si no sería futbolista: “Creo que me hubiese metido al tenis, hubiera sido tenista, pero me hubiera gustado mucho estudiar y sería un empresario”.

“Me gusta ver tenis, no he tenido la oportunidad de jugar, pero me gusta mucho Nadal, Federer, siempre los sigo. Son buenos atletas y dan un buen mensaje al mundo”, contó.

Al ‘Orejas’ le preguntaron cuál fue uno de sus momentos favoritos en lo que va de su carrera y recordó: “Mi momento favorito fue en 2016, fue increíble, anoté tres goles seguidos en tres partidos. Ese fue un momento muy recordado para mí”.

