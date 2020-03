La cuarentena está dando la oportunidad de conocer un poco más a nuestros deportistas. Muchas usan sus redes sociales para conectarse en vivo o para responder a las preguntas de sus seguidores. Esta vez le tocó el turno a Ana Siucho quien reveló muchos secretos de su vida diaria junto a Edison Flores.

¿Orejitas es cariñoso, siempre anda de buen humor o también reniega? Le preguntaron a la pareja de Edison Flores y así respondió: “Esta es la pregunta que estaba esperando. Es cariñoso, siempre anda de buen humor, pero también es renegón. Y no crean que es un santo por su carita de bueno”.

“Los dos tenemos carácter fuerte. Aunque ya sé que piensan que ‘Oreja’ no mata ni una mosca. La diferencia es la siguiente: si me molesto se me pasa rapidísimo. Si él se molesta pueden pasar días sigue molesto. Igual le gusta que le pida perdón así no sea mi culpa. Profe Gareca qué opina?", escribió riendo.

¿Cómo están pasando la cuarentena con ‘orejitas’? fue otra pregunta de los seguidores de Ana Siucho. “Yo lo quiero ahorcar pero me gana el sentimiento. Estoy segurísima que a todos nos debe pasar o soy la única sincera”, comentó.

Las bromas tampoco faltaron. ¿Orejitas te deja dormir, no ronca mucho? “Ronca como no tienes idea, claro él dice que no, que estoy loca”, señaló la esposa del volante.

Otras preguntas que respondió Ana Siucho:

¿Quién es más desordenado, flojo, quién cocina mejor?

Desordenado él. Flojos los dos. Espero algún día me pueda freír un huevo.

¿Es celoso?

No

¿Cuál es el mayor defecto de tu esposo?

Picón

¿Tú lo conquistaste, porque se le ve tímido?

No todo lo que brilla es oro.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Gallese convertido en un ‘TikToker’

Pedro Gallese alegra la cuarentena con sus Tik Toks. (Instagram)