En el mes de mayo, Felipe Chávez no ocultó su alegría de representar a la Selección Peruana: “Estoy orgulloso de jugar para el país de mi padre y creo que él también está orgulloso de mí”. Con 17 años de edad, el joven futbolista tiene claro en qué país quiere jugar en el inicio de su carrera. Si bien, actualmente vive en Alemania y cuenta con la nacionalidad europea, ya tuvo minutos con la Sub-20 de la ‘Bicolor’ en un amistoso ante Costa Rica. Además, comenzó a sumar mayor experiencia, como lo fue un entrenamiento con el equipo principal de Bayern Múnich: institución a la cual pertenece.

“Felipe Chávez ha entrenado con el plantel profesional del FC Bayern Múnich como parte de una dinámica de inclusión junto a los más destacados del Campus (divisiones menores)”, informó el periodista Renzo Galiano. A su corta edad, el mediocentro nacional comienza a ganarse un espacio en el equipo alemán.

A inicios del mes de agosto, fue titular en el primer partido de la temporada de la DFB Nachwuchsliga, donde los bávaros se impusieron 5-2 ante el SpVgg Greuther. El futbolista no solo jugó los 90 minutos en el Estadio Bayern Campus, sino que también dio una asistencia clave desde un tiro de esquina, demostrando su importancia en el equipo.

Chávez integra las divisiones menores del club desde el 2019. A la edad de 12 años, comenzó su aventura en uno de los clubes más importantes de Alemania. Ya con 17, viene tomando mayor notoriedad y, en esta ocasión, fue visto por Vincent Kompany (DT del club).

Su primera vez con la Selección Peruana

Con esta experiencia en el ‘Viejo Continente’, Felipe tuvo su primer contacto con la Selección Peruana en el mes de mayo. ‘Chemo’ del Solar lo convocó para integrar el equipo Sub-20 en el amistoso disputado frente a Costa Rica. Con la ‘10′ en la espalda, dejó gratas impresiones.

“Fue una buena experiencia para mí jugar con la selección peruana, he encontrado muchos amigos en este equipo y me hace muy feliz. Estoy orgulloso de jugar para el país de mi padre y creo que él también está orgulloso de mí”, mencionó para Zona Deportiva.

El joven futbolista dio apuntes también sobre la forma de juego: “Es muy diferente que en Europa con el Bayern. Cada entrenador tiene su propio pensamiento para entrenar. Pero yo solo soy un jugador y no puedo decir: ‘No quiero entrenar así’- Solo debo entrenar (risas). Creo que no es especial del fútbol peruano, el fútbol sudamericano es más fuerte, más con el cuerpo, y los árbitros no cobran mucho. En Europa, el partido es más rápido y más intenso”.





