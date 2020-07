Esta tarde Fluminense se quedó con el pase a la final del Torneo Carioca, tras empatar 0-0 frente a Botafogo. Fernando Pacheco sumó varios minutos en cancha, siendo crucial en varias jugadas, por lo que muchos se preguntan si Odair Hellmann le dará mayor protagonismo ante Flamengo.

El delantero peruano ha logrado encajar con el esquema de juego de Hellmann y poco a poco se ha ganado su lugar en cada partido, por lo que no sería sorpresa de que, además de ser convocado para el partido, el técnico brasileño le dé espacio en el once titular.

No obstante, el rival no será sencillo. A pesar de la paralización por la pandemia, Flamengo sigue siendo uno de los equipos más fuertes de toda la Serie A de Brasil y esta vez no hay otro torneo paralelo que pueda sacar a sus principales figuras de la lista de convocados, por ir a otro certamen. Además, fue campeón de la última edición de la Copa Libertadores.

Fluminense no gana el Torneo Carioca desde el 2012, por lo que obtener el título será su prioridad, más aún si no hay otro campeonato que reste jugadores para el partido.

Cabe destacar que hay un punto a considerar en la convocatoria de Hellmann ante Flamengo. El hoy llamado ‘Mpaché' tiene dos amarillas consecutivas en los últimos dos partidos del torneo. Ello podría jugarle en contra al ex Sporting Cristal, ya que podría, incluso, quedar fuera de la lista.

En entrevistas pasadas, Fernando Pacheco confesó que su traspaso a Fluminense nació por la posibilidad de dejar el equipo de La Florida, donde el comando técnico no pensaba contar con sus servicios para la temporada 2020 de la Liga 1. Al ser la Selección Peruana uno de sus objetivos, tuvo que buscar un equipo en el que pueda sumar minutos.

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol en casa: tres ejercicios básicos para mejorar tu habilidad con el balón