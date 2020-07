Fernando Pacheco dio a conocer el análisis que utilizó para ayudar a Fluminense a conquistar la Taça Rio, convirtiendo un penal decisivo ante Flamengo en la final del torneo carioca. Tras imponerse al portero Diego Alves, con provocación incluida en el Maracaná, el exjugador de Sporting Cristal comentó cómo decidió hacia dónde definir para terminar celebrando.

El atacante nacional llegó de casualidad a unos compactos con intervenciones del experimentado arquero ítalo-brasileño.

“En el cuarto penal de nosotros, un compañero mío falla. Entonces se me vinieron muchas dudas a la cabeza y recordé que días antes del partido, cuando estaba jugando play, agarré el iPad y viendo fútbol de la nada me salió un video de Real Madrid contra el exequipo de Alves en España (Valencia), un penal que él ataja”, indicó Fernando Pacheco este jueves en El Tridente Depor.

El popular ‘Mpaché' también recordó que “vi que en la mayoría de penales era muy fuerte abajo, muy rápido, y yo suelo patear a los costados fuerte y abajo. Entonces tenía que pensar en otra opción. Nos dijimos cosas que quedan en la cancha y definí con mucha categoría, seguridad. Después le dije: ‘Ahora habla…”.

Una grata experiencia

Antes de brillar en la definición de la Taça Rio con Fluminense, Fernando Pacheco tuvo la oportunidad de entrenar con Alisson Becker, arquero de Liverpool, quien es hermano de Muriel, actual guardameta del Fluminense. “Tuve la suerte de entrenar con Alisson, porque él estaba de vacaciones acá (en Rio) cuando yo llegué y entrenaba con nosotros”, indicó.

Fernando Pacheco ahora tiene en la mira la final del Campeonato Carioca, que enfrentará nuevamente a los conjuntos más populares de Rio en duelos de ida y vuelta.“Físicamente no estoy bien, no estoy como empecé. Esta para (por el coronavirus) me ha afectado bastante pero estoy trabajando para estar en el nivel que quiero, para seguir creciendo, aprendiendo y seguir acoplándome al equipo”, señaló antes de un nuevo ‘Fla-Flu'.

El atacante de Fluminense, a su vez, recordó una curiosa anécdota del 2019: “La primera vez que vine al Maracaná fue el año pasado (Copa América) para ver a mi selección. No pensé que en tan poco tiempo iba a estar de vuelta, jugando, pisándolo y anotando. Quedará marcado para mi carrera y el club también”.

