Su voz es palabra autorizada. Fernando Signorini, preparador físico de Diego Maradona por más de 10 años y reconocido entrenador de jugadores, nos dio su opinión acerca de Santiago ‘Morro’ García, jugador de Godoy Cruz, quien tomó la fatal decisión del suicidio.

El profesional argentino nos comentó que, en la actualidad, hay un trabajo nulo en la preparación mental de jugadores, quienes muchas veces son víctimas de la vorágine de la información de los medios, así como también de las críticas de la sociedad.

Signorini trabajó en nuestro país en 2012. Fue el preparador físico de la San Martín, y ahí conoció de cerca a un joven Christian Cueva, de solo 21 años.

Asimismo, el ‘profe’ considera que a raíz de la muerte del ‘Morro’, los clubes y dirigentes tomarán mayor importancia al aspecto mental del jugador, un factor clave en el rendimiento futbolístico. Conoce más sobre lo que nos contó.

Estuvo con Diego Maradona por más de 10 años, como su preparador físico, y lo acompañó en tres mundiales, ¿fue difícil entrenarlo para convencerlo de que era el mejor de todos?

Sinceramente no. El deseo era de él, para eso me llamó, para ayudarlo a cumplir sus sueños. Desde los 11 años, él dijo que quería jugar en Primera y soñaba con ser campeón mundial. No fue ningún trabajo, él era un enamorado del juego, sobre todo, de la camiseta argentina. Estaba empeñado en cambiar el destino de su familia, porque Diego venía de un contexto muy humilde.

¿Era mucho de conversar con él?

Sí, tocábamos todos los temas. Estábamos juntos casi todo el año. Mañana, tarde y noche.

A raíz del suicidio de Santiago ‘Morro’ García, jugador de Godoy Cruz, ¿se volverá más importante el trabajo mental con los futbolistas? ¿Está descuidado ese aspecto?

Sí, definitivamente. Nadie se preocupa por educar a los jugadores, sobre todo, para enfrentar un ambiente que se tornó irrespirable, además de frívolo, irrespetuoso, que lastima y preocupa. Creo que el Estado debería de imponer algún tipo de sanción a los medios, que se expresan tan mal de los futbolistas. Esos mensajes llegan a los niños en formación. Hay mucha negligencia.

A veces cuando el jugador está metido en problemas o indisciplinas, los dirigentes optan por lo más fácil que es apartarlo del club, como fue el caso de García en Godoy Cruz. ¿Es ahí el momento donde se le debe cobijar más?

Falta que los dirigentes se preparen para serlo. Que entiendan que están tratando con personas, que generalmente salen de contextos humildes y no están listos para la vida misma o grandes escenarios. Se tiene que tener un sentido más humano y solidaridad con el otro. Todo esto es preocupante, se debe tomar cartas en el asunto.

¿Se pudo evitar el fatal desenlace del ‘Morro’ García?

Los especialistas dicen que el suicidio es un tema evitable, pero siempre y cuando los problemas sean abordados. Por eso, la formación del jugador es muy importante, la ayuda tiene que llegar desde las primeras edades.

¿Cree que a veces se le exige mucho a un futbolista?

Bien haría la sociedad en exigirse la misma perfección que le exigen a un futbolista. El mundo sería distinto y mucho mejor. También viene de la mediocridad de la gente, que reclama todo a los demás, y no se reclaman a sí mismos.

Uno de los peruanos más cuestionados de los últimos años es Christian Cueva, a quien usted tuvo en San Martín en 2012, cuando fue preparador físico de Ángel Cappa. Él tuvo muchos problemas en sus últimos equipos, y ahora acaba de llegar al fútbol de Arabia Saudita. ¿Qué debe hacer para volver a encaminar su carrera?

Yo tengo el mejor de los recuerdos de Christian. Es un chico maravilloso y extraordinario jugador. No sé cómo no está jugando en los mejores equipos de Europa. Es un futbolista de primer nivel. Ahora decirle en público un tema que es privado, de ninguna manera. Igual, no tengo nada para decirle, pero me gustaría charlar con él después de tiempo.

Vio infinidad de cracks mundiales a lo largo de su carrera. ¿Alguno de ellos era un ‘monstruo’ en la cancha y emocionalmente no estaba bien?

Sí, claro. Todos los seres humanos somos dependientes de nuestro estado de ánimo. Sobre todo aquellos que no están listos para afrontar la popularidad o globalización. Por eso, reclamo la formación del jugador, acerca de los riesgos que puedan encontrar si se transforman en un deportista de élite o de pronto empiezan a ganar mucho dinero.

Lo tuvo a Lionel Messi en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Diego Maradona fue el técnico, ¿cómo es ‘Lio’ en el camerino? ¿Es tan callado como parece?

No, él tenía su grupo, como todos los chicos. Hacía cosas de los ‘pibes’ a esa edad. Messi es un chico fantástico. Es mejor como persona que como jugador. Imagínese lo extraordinario que es.

¿Cuáles son sus objetivos?

Seguir en el deporte, sin darle importancia al fútbol competitivo, sino a los valores formativos que hay que transmitir a los chicos. Si el fútbol no es transformador de su propio ambiente, para qué sirve, para qué estamos. Sobre todo educar a través de la verdad, y decir las cosas como son para que los jóvenes deportistas tengan una visión más clara.