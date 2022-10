Un nuevo capítulo de éxito en la historia de Gabriel Costa con Colo Colo. Y es que el jugador de la Selección Peruana gritó este domingo campeón de la Primera División de Chile, luego de vencer por 2-0 a Coquimbo Unido. Con este resultado, el ‘Cacique’ consiguió el tan ansiado título de esta temporada, sumando su estrella número 33 en la historia del club.

Cabe resaltar que no ha sido un camino sencillo para el plantel de Gustavo Quinteros. Pese a ello, el estratega argentino saltó con su mejor once al terreno de juego Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, recinto que estuvo repleto con asistentes del cuadro local. No obstante, el ‘Albo’ apeló a su jerarquía para quedarse con esta histórica victoria.

Colo Colo no tardó mucho en ponerse en ventaja. A los 6′, tras un pelotazo de Esteban Pavez, Juan Martín Lucero dominó en el área rival y definió de derecha para abrir la cuenta. Mientras que la segunda anotación llegó a los 64′. Fue Agustín Bouzat quien definió de zurda para vencer la valla de Orellana y así poder sentenciar el encuentro.

En este encuentro, Gabriel Costa arrancó como titular y fue uno de los más destacados del equipo de Quinteros. Sin embargo, tras llevarse la primera tarjeta amarilla sobre el final de la primera mitad, el técnico argentino decidió sacarlo a los 59′, con el objetivo de no tener riesgos de perder un hombre menos en este crucial cotejo.

Los números de Gabriel Costa

En la presente temporada, Gabriel Costa ha disputado un total de 22 partidos, de los cuales en 21 arrancó desde el inicio. En total, suma 1569 minutos jugados en la Primera División de Chile con el ‘Cacique’. Además, el atacante nacional también aportó con nueva goles y cuatro asistencias en la campaña.

Es necesario mencionar que, tras ser amonestado en el duelo ante Coquimbo Unido, el atacante peruano fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá estar presente ante Nublense, en el partido válido por la última fecha del Campeonato Nacional de Chile.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR