Hay varios problemas que la Selección Peruana presentó en estas Eliminatorias 2026 y que grafican la realidad de estar últimos en la tabla de posiciones, como la falta de gol y la poca elaboración de juego en el mediocampo de la Blanquirroja. Solo hemos anotado en dos ocasiones y ninguna ha sido obra de nuestros delanteros (Yoshimar Yotún y Alexander Callens). Por eso, cuando Gianluca Lapadula rompió su sequía goleadora de cuatro meses con Cagliari, el pasado martes 24 de septiembre, la noticia cayó de gran forma en toda la Videna a puertas de la fecha doble de octubre, para los partidos ante Uruguay y Brasil.

‘Lapa’ le dio el triunfo a su club frente a Cremonese por la Copa Italia (1-0) y la esperanza de volver a verlo en su mejor forma con la Bicolor parecía crecer por su reivindicación con el gol. Sin embargo, días después, el ‘Bambino’ sufrió una lesión abdominal que lo ausentó del compromiso contra Parma el último lunes, lo que encendió las alarmas dentro de la selección por el estado del delantero.

“Lapadula tuvo un problema abdominal en la Copa Italia. Presenta algunos dolores y le cuesta rotar el torso”, dijo Davide Nicola, entrenador del Cagliari, previo al compromiso frente al Parma, que acabó con triunfo por 3-2. Si bien el ‘Bambino’ formaba parte de la convocatoria para los partidos del 11 y 15 de octubre, respectivamente, L1 MAX informó en las últimas horas que el ‘9′ no superó su dolencia y será baja para los duelos ante Uruguay y Brasil (su reemplazo será Luis Ramos de Cusco FC).

A raíz de ello, Depor conversó con tres periodistas italianos para saber a detalle qué pasó con ‘Lapa’. A su vez, José Varela, periodista de nuestra casa y que cubre el día a día del equipo de todos, conoció de primera mano que hasta el momento no hubo comunicación oficial por parte del club italiano a la FPF.

Los números de Lapadula esta temporada con Cagliari Partidos Minutos Goles Asistencias Serie A 4 87′ - - Copa Italia 2 108′ 1 - TOTAL 6 195′ 1 -

Desde Italia hablan sobre la lesión de Lapadula

Los tres hombres de prensa dieron más detalles de la dolencia que afectó a Lapadula y que finalmente lo mantendrá ausente de esta convocatoria con la ‘Bicolor’. “La lesión pasó en el partido de la Copa Italia, algo ocurrió con el músculo oblicuo. Sintió algo después de un golpe. Si me pides hoy (miércoles), es probable que vaya al banco de suplentes contra la Juventus, pero todo puede cambiar”, declaró Matteo Zizola de Centrotentuno.com.

En esa misma línea, Pasquale Cacciola agregó que su lesión no comprometerá su cierre del 2024 y lo más probable es que se ausente dos partidos como máximo. Ya se perdió el choque ante Parma y el DT podría no arriesgarlo frente a Juventus, lo que da cuentas que por los tiempos y el proceso de recuperación no llegará con Perú. “Afortunadamente, la lesión de Lapadula no es demasiado grave, es un dolor abdominal, pero superable, como mucho se perderá uno o dos partidos”, comentó el periodista de CalcioNapoli24.

Por otro lado, Alberto Masu reveló que ‘Lapa’ viene entrenando diferenciado. “Lapadula tenía un problema muscular en la cadera y el abdomen. Está entrenando de manera individual y es poco probable que esté presente en Turín contra la Juventus”, apuntó el periodista de Videolina TV.

Gianluca Lapadula arrastra una deuda con Perú de cara al arco, su último gol oficial con la 'Bicolor' fue el pasado 29 de marzo del 2022 contra Paraguay. (Foto: Getty Images)

La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA).

Mediocampistas: Renato Tapia (Leganés, ESP), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Gianluca Lapadula (Cagliari), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde, mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!





