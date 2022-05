Marcar un gol es un motivo de enorme alegría para los futbolistas. O que mejor lo diga Paolo Hurtado, que se emocionó hasta las lágrimas, luego de anotar la noche de este domingo con camiseta de Unión Española, en partido ante Unión La Calera, por la decimoquinta jornada del Campeonato Nacional de Chile.

El peruano se lució con un golazo de tiro libre, al tercer minuto de descuento del segundo tiempo, y salvó de la derrota a su equipo. Hurtado, con una perfecta ejecución desde aproximadamente 25 metros, firmó el 1-1 definitivo en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Paolo Hurtado, en su segunda presentación en la temporada, fue suplente e ingresó al minuto 82, en reemplazo de Mario Ignacio Larenas. En ese poco tiempo, el mediocampista nacional de 31 años demostró su habilidad en los lanzamientos de pelota detenida.

“La venía pasando mal con las lesiones y, gracias a Dios, pude ayudar al equipo, en todo este tiempo no había participado mucho. A mis compañeros y los entrenadores, a toda la gente que me ha ayudado, ha sido muy duro y hoy la sensación que tengo nunca la había sentido, estoy muy feliz. La partida de mi madre ha sido muy dura, esto va para ella, se que me está mirando y bendice mi camino”, señaló Hurtado, en entrevista con TNT Sports, después de su gol.

Hurtado se reencontró con el gol tras poco más de año y medio. La última vez que el jugador había anotado había sido el 26 de noviembre del 2020, cuando era parte del Konyaspor de Turquía. Aquel día, el peruano firmó una ‘hat-trick’ en la victoria por 7-0.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.