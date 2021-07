Gustavo Dulanto dejó el Boavista para tener más minutos en el FC Sheriff Tiraspol de Moldavia y, por el momento, lo viene logrando de buena manera. El defensor peruano milita en una liga menor de Europa, pero no deja de pensar y trabajar para estar en una posible convocatoria de Ricardo Gareca.

“La Selección Peruana es uno de mis objetivos, voy a seguir trabajando para estar allí. Soy consciente que en la posición donde juego hay buenos futbolistas”, dijo Gustavo Dulanto, exdefensor de Universitario en entrevista a GOLPERU, con respecto a sus chances de vestir la Blanquirroja.

En sus primeros meses en Moldavia, Dulanto lucha por un lugar en el torneo de clubes más importante de Europa, y la esperanza se mantiene hasta la fecha: “Contento porque pasamos la primera fase de la Champions League, cada vez más cerca del objetivo. En poco tiempo me siento importante dentro del grupo, siento que me he ganado el respeto de mis compañeros”.

Gustavo Dulanto lleva disputado 12 partidos con el FC Sheriff Tiraspol, 10 de esos encuentros estuvo en el equipo titular, sumando dos tantos, ambos anotados en mayo y abril del 2021. Asimismo, en cuanto en el fútbol peruano, Dulanto debutó con la camiseta de Universitario la temporada 2015, estuvo en Ate hasta el 2016, el 2017 pasó a UTC de Cajamarca y antes de llegar al extranjero, jugó dos temporadas por Cusco FC.

Jugando por Universitario y por Cusco FC, Dulanto tuvo participación en torneos internacionales. Con los cremas fue titular en tres ocasiones por la Copa Sudamericana y con Cusco FC jugó cinco partidos en la Copa Libertadores. Que siga cumpliendo sus retos personales.





