Gianluca Lapadula continúa trabajando con Benevento para que el club vuelva a la Primera División de Italia. Su compromiso con el club quedó en evidencia, no solo al decidir permanecer, pese a algunas ofertas que llegaron por él, también por su predisposición de ayudar en cada partido donde juega, más allá del rol en que se encuentra en la actualidad: suplente para ponerse en ritmo para regresar al titularato.

‘Lapagol’ jugó 20 minutos en la victoria de su club por 2-0 sobre Ascoli en la cuarta jornada de la Serie B. Con ello, la institución acumula dos triunfos, un empate y una derrota en lo que va de la presente temporada, sumando siete puntos en la tabla de la Segunda División.

Pese a la lesión en el rostro, el delantero ítalo-peruano no dudó en saltar al campo con una máscara, a fin de protegerse y jugar sin complicaciones. En sus historias de Instagram también se muestra predispuesto a darlo todo por la camiseta, incluso, durante las prácticas y en los traslados junto a sus compañeros, con quienes mantiene una buena relación - como en la Selección Peruana - a la espera de regresar la próxima temporada a la Serie A.

Gianluca Lapadula sumó minutos en el choque contra Ascoli, de la Serie B Italia. (Foto: Instagram)

La palabra del club

El presidente de Benevento, Oreste Vigorito, en una entrevista para el medio Ottogol, manifestó que el atacante ítalo-peruano prefirió quedarse en la Serie B con Benevento, debido a que entendió que sería una gran baja para el equipo, ya que carecerían de artilleros para escalar en la tabla.

“Recibimos una oferta en las últimas 48 horas, pero en ese momento nuestros goles se habían desvanecido y una posible salida hubiera creado un hueco en el ataque, a pesar de la presencia de Moncini y Di Serio. Lapadula entendió la situación y se quedó”, explicó el mandamás italiano.

Si bien explicó que tenían identificado un posible reemplazo para el centro delantero, esas negociaciones no se llegaron a cerrar al cierre del mercado. Además, la calidad de juego de Lapadula no sería igualado por otro jugador, así como su compromiso: “Es un profesional con P mayúscula. Nos dijo que quería ir a la Serie A, pero al mismo tiempo nos dio su palabra de que estaría a la entera disposición de Benevento si no lo vendían”.





