Jefferson Farfán toma sus precauciones para evitar el contagio del coronavirus al momento de cuidar su imagen. El delantero recibió la visita de su barbero para retocar su look y ambos no olvidaron usar los tapabocas para no exponerse.

La ‘Foquita’ compartió la foto en su cuenta de Instagram y escribió: “Siempre tomando las previsiones del caso”.

Minutos después Jefferson Farfán se retiró el tapabocas para tomarse una foto junto a su barbero. La fotografía, sin las medidas de protección, la compartió Franco Caballero en su cuenta de Instagram.





Jefferson Farfán se olvidó del tapabocas en la foto que compartió luego su barbero. (Instagram)

Coronavirus en el Perú

En el octavo día del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 341 mil casos de contagios en 174 países y más de 15 mil muertos; el Ministerio de Salud confirmó hoy 363 casos positivos y cinco fallecidos en el Perú.

Respecto a la nueva cifra de contagiados por coronavirus, el presidente Martín Vizcarra señaló que de 6664 pruebas realizadas en posible portadores salieron 395 personas positivas. Hay 17 hospitalizados y entre ellas siete en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

