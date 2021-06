Palabra autorizada. Tras el título con Cruz Azul, hazaña que no se conseguía en 23 años, Juan Reynoso llegó a la capital para disfrutar de unos días de vacaciones, los mismos que ha empleado para seguir de cerca a la Selección Peruana y, en especial, a su amigo Ricardo Gareca.

El estratega nacional sabe que es observado para asumir, en algún momento, la dirección técnica del combinado nacional; sin embargo, tiene claro que ese no es su siguiente paso, pues sabe que está en buenas manos y espera seguir creciendo en México, además de buscar nuevos horizontes en el ‘Viejo Continente’.

“Hoy, Ricardo Gareca se ha ganado el derecho a quedarse en la selección hasta cuando quiera. No es algo en lo que piense porque quiero consolidarme en México y ahora también tengo como objetivo llegar a Europa”, sostuvo Reynoso en diálogo con GOLPERU. Además, no dudó en elogiar el trabajo que viene realizando el ‘Tigre’.

En ese sentido, confesó que en algunas oportunidades se ha comunicado con el técnico argentino, especialmente, en duelos cruciales de la ‘bicolor’. “Tengo una buena relación con Ricardo Gareca. Nos hemos visto muchas veces y también nos enviamos mensajes en las previas de partidos importantes. Es una gran persona”, confesó.

Su paso de Puebla a Cruz Azul

Juan Reynoso también comentó cómo fue su salida de Puebla, hecho que lo tomó por sorpresa: “Me dio tristeza haber quedado fuera de Puebla a pesar de haber clasificado a la liguilla, algo que no pasaba cinco años antes. Ellos ya sabían quién sería el nuevo DT semanas antes de irme. ¿Los motivos? Me dijeron que era porque buscaban un proyecto más ofensivo”.

Sin embargo, su arribo a Cruz Azul, pese a no ser la primera opción, lo llenó de muchas alegrías. “No me molestaba no ser la primera opción. Lo tomé sabiendo que yo quería esa oportunidad para demostrarles que podía. No éramos favoritos a ganar la Liga MX. Mis cercanos me decían que podíamos meternos a la liguilla y luego pensar a futuro. Luego del partido con Toronto supe que sí se podía, nos conocíamos más como equipo”, indicó.





