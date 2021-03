Juan Reynoso vive un gran presente en México. Al mando de Cruz Azul se encuentra como líder absoluto del Torneo Guard1anes 2021. Sin embargo, no es el único peruano en el club ‘cementero’, Yoshimar Yotún forma parte de sus dirigidos.

Pese a ello, el jugador de la Selección Peruana todavía no ha logrado ganarse un lugar en la pizarra del ‘Cabezón’, ya que en lo que va del torneo solo ha completado noventa minutos en una oportunidad. Los otros juegos alternó tanto en el mediocampo como de lateral izquierdo, esta última una posición en la que no jugaba hace tiempo.

Durante una conferencia de prensa dada a los medios peruanos, el exDT de Puebla fue consultado sobre la ubicación de Yotún por la banda izquierda de los celestes.

“Yoshi domina varias posiciones. Para mi el jugador que juega en varias zonas del campo es muy útil. En su momento le pedí por favor nos ayudará, ya que el titular en esa posición estaba lesionado. Yotún se adaptó muy bien y cumplió. En determinado momento jugará por dentro, por fuera, como contención mixto o detrás del media punta. Es un jugador con una predisposición y una calidad que todos conocemos. En los minutos que le ha tocado, tanto de inicio como entrando, no ha ayudado mucho”, dijo a Depor.

También fue consultado sobre la etapa en la que encuentra como entrenador, la cual empezó hace 16 años y donde ha conquistado dos títulos nacional (Universitario y Melgar).

“Esta campaña en Cruz Azul me toca maduro. Con un respaldo de logros en mi país y con poco más de un año dirigiendo como técnico principal en México. Me sirvió mucho ser auxiliar del profesor Meza más de un año. Ese complemento de cosas me ha permitido conocer más la liga y el perfil del jugador mexicano”, afirmó.

Finalmente, mencionó que Santiago Ormeño merece ser llamado a la Blanquirroja, aunque no se animó a afirmar que será el reemplazo de Paolo Guerrero, porque primero tendrá que demostrar sus cualidades.

“Él semana a semana compite con jugadores de selecciones de Sudamérica y México. Entonces creo que esa posibilidad no se la podría dar jugar en la liga peruana. Y si compite y está haciendo goles, no solo en este torneo sino también en el anterior, eso me hace pensar que puede ser un aporte valioso de cara a las variantes que pueda tener Ricardo (Gareca). Ojalá se pueda dar esa situación y que pueda demostrar. Pero atreverme a decir que pueda ser el sucesor de Paolo Guerrero, esas son palabras mayores”, finalizó.





