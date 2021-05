Pedro Aquino seguramente tendrá ofertas de equipos europeos tras destacar con la camiseta del América, señaló este viernes Juan Reynoso, quien considera que la Liga MX mexicana debería ser usada como trampolín para que lo jugadores peruanos arriben de la mejor forma al fútbol del ‘Viejo Continente’.

“Si quieres ir a Europa y llegar consolidado, hay pasar por la México, Argentina o Brasil. Eso puede pasar por Pedro Aquino. Él tendrá mercado para llegar a Europa. Hay que vender un mejor producto para que la liga mexicana se interese en nosotros (los peruanos)”, indicó el actual técnico del Cruz Azul en una conferencia de prensa para medios nacionales, en donde resaltó las virtudes de ‘La Roca’, formado en Sporting Cristal.

El extécnico de Universitario, Sporting Cristal y Melgar además habló sobre la inclusión de Santiago Ormeño en la lista de 50 jugadores brindada por Ricardo Gareca para la Copa América.

“Creo que Santiago te da una referencia en el área. es buen pivoteador, es grandote como para terminar con dos ‘9′. Es muy trabajador. Además, te da mucha alegría, esa inocencia de hacer bromas a todo, suma mucho en los entrenamientos desde esa parte. Creo que si le dan la oportunidad la va a saber aprovechar, todo está en la decisión de Ricardo y que el grupo lo reciba de la mejor manera”, precisó Reynoso, quien dirigió al ‘9′ la temporada pasada en Puebla.

Yoshimar Yotún también destaca a pesar de no ser titular indiscutible en Cruz Azul, añadió Reynoso. “Jugó menos, pero ha sido importante. Todos creen que el jugador más importante es el que juega más. Hoy le toca menos reflectores, pero nosotros le damos un peso importante en el equipo”, aclaró.

Asimismo, el DT de los ‘Cementeros’ se animó a declarar que viene preparándose por si el algún momento se da la oportunidad de dirigir a la Selección Peruana.

“Estoy quemando etapas. Hoy me siento mucho más maduro, con las ideas más claras. Capacitado uno siempre siente que está. lo que debe ir acumulando son triunfos, títulos. De ahí en más, el destino y la vida te pone donde te mereces. A veces te da, a veces no. Me siento capacitado, lo que pasa es que en una situación como la selección, dios quiera que encontremos los dos caminos: que no haya técnico y que yo no esté en un proyecto en manos como ahora”, señaló.





