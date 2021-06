Ahora que Pedro Aquino y Raúl Ruidíaz no están convocados a la Selección Peruana para la Copa América, ambos jugadores continuarán trabajando con sus clubes. No obstante, podrían volver a verse y tener un duelo aparte por el Juego de las Estrellas, el duelo que enfrenta al once ideal de la Liga MX y de la MLS.

Si bien pasó por una decisión técnica el que ambos compatriotas no fueran incluidos en la nómina para el certamen continental, es un hecho de que Ricardo Gareca les quiere dar un respiro para lo que se vendrá en setiembre con tres partidos consecutivos, debido a los retrasos y postergaciones de las Eliminatorias.

Por un lado, Aquino podrá incorporarse a la pretemporada con América, elenco que quedó eliminado en la Liguilla y perdió la chance de pelear por el título de la Liga MX. Si bien no se logró el objetivo, en el club están más que maravillados con el desempeño del volante nacional y lo rápido que ha encajado con el estilo de juego.

Esto hizo que fuera incluido en el posible once ideal del torneo mexicano, con figuras como Luis Romo (Cruz Azul), Guillermo Ochoa (América), Jesús Gallardo (Monterrey), entre otros. Cabe señalar que, durante el Clausura, el peruano también fue considerado en la pizarra de los mejores jugadores de cada jornada.

En el caso de Raúl Ruidíaz, el delantero y goleador del Seattle Sounders retorna a la MLS para continuar con la temporada. De momento, el atacante continúa con su equipo en el primer lugar de la tabla de la Conferencia Oeste con 18 puntos (cinco victorias y tres empates).

La ‘Pulga’ ha disputado ocho cotejos, desde que arrancó la temporada 2021 y todos esos partidos lo ha hecho de titular. Respecto a su cuota de gol, esta la ha mantenido alta con seis tantos hasta la fecha (incluyendo dos dobletes frente a LA Galaxy y Minnesota United). Ante ello, no es novedad que también haya sido considerado en el posible once ideal de la MLS.





