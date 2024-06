Aunque muchas veces el jugador sudamericano es criticado por dejar Europa y regresar a la región, esta no siempre suele ser una mala decisión; Luis Advíncula es un claro ejemplo de ello. El lateral de la Selección Peruana dejó el Rayo Vallecano a mediados del 2021 para tomar la oportunidad de jugar en Boca Juniors. Tres años después, ‘Bolt’ sigue brillando en el ‘Xeneize’, siendo titular por la banda derecha y convirtiéndose en todo un referente del equipo, que actualmente dirige Diego Martínez.

Con cuatro títulos en Boca, una final de Copa Libertadores, más de 100 partidos con el ‘Xeneize’ y varios goles con dicha camiseta, Advíncula decidió dar más detalles sobre su presente en el elenco azul y dorado, así como la decisión de llegar a la institución boquense y los efectos y consecuencias que tuvo en su vida personal. En una entrevista que le concedió a Dorado Bet, casa de apuestas a la que pasó a formar parte como embajador de su casino, el futbolista de la Selección Peruana habló de todo un poco.

“Me cambió mucho la vida [al llegar a Boca], muchas veces se habla de salir de la zona de confort. En Madrid, yo estaba en mi zona de confort, con mis hijos en una ciudad que me atendía y tenía todo a la mano. Ir a Argentina fue un cambio de 360°, dejé de ver a mis hijos, yo tenía una rutina [en España], que era levantarme, ver a mis hijos, recogerlos; en Argentina era ‘entreno y ahora qué hago’. Llegar a Boca fue una gran decisión, fui a pelear cosas grandes, ir a un equipo grande es eso, pelear título y no me arrepiento ni un segundo la decisión que tomé”, indicó Advíncula.

“Boca es un equipo que tiene mucha presión, donde uno no se puede relajar ni un segundo, eso te da Boca, te da gloria, jerarquía, prestigio, reconocimiento [...] Encontré mi lugar en el mundo por así decirlo, la gente me trata bien, estoy feliz por renovar. Me gustaría que en Boca me recuerden como lo que soy, un tipo alegre, real, que siempre juegue bien o juegue mal, dejo el alma por la camiseta”, añadió ‘Bolt’, que viene de renovar su contrato hasta 2026.

Asimismo, el ‘Rayo’ habló sobre el gol que marcó la campaña pasada en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. “Es un gol que no voy a olvidar, fue el gol más importante que marqué en mi carrera. Lamentablemente, no sirvió de mucho”. En esa misma línea, se refirió también al momento que vive a sus 34 años y el estatus de jugador experimentando que se le puede añadir por su edad.

“Estoy en un momento muy bueno en mi carrera, en el de más disfrute, de disfrutar en la selección como en mi equipo. Sé que estoy pasando a ser un jugador bastante maduro y paso a disfrutar más de la cosas y renegar menos. Me estoy preparando para cuando llegue el momento [del retiro] y no me pegue tan fuerte. Tengo 34 años, sé que no soy un joven de 22 o 23 años. Sé que el momento va llegar”, sostuvo.

Por otro lado, hizo una retrospectiva de sus inicios y cómo cambió hasta el punto que lo llevó a ser lateral de Boca Juniors, pues sus primeros pasos en el fútbol profesional fueron como atacante. “Cambié mucho, desde mis inicios cuando era un prometedor delantero; Roberto [Mosquera] fue el que me puso en el puesto que estoy ahora. Antes era un caballito loco que iba para adelante, ahora sé cuándo ir y cuando, eso te da la experiencia, antes era más impulsivo. Soy un jugador de trabajo, trabajé mucho para el momento en el que estoy”, remarcó el lateral de la selección.

En otro momento, Advíncula se refirió a Christian Cueva y el deseo de volver a tenerlo de vuelta en el campo de juego con la selección. “Con Cueva nos conocemos toda la vida, lo quiero mucho, él le hace muy bien al grupo, a la selección. Estoy contento de poder compartir con él. [La decisión de ir] Eso pasa por la decisión del profesor, que es lo que quiera él. A mí me da mucho gusto que él esté de vuelta porque no tenemos muchos jugadores como él”, apuntó.

Los números de Advíncula con Boca en 2024

A lo largo de los 23 partidos que disputó en la presente temporada, Advíncula ha completado cuatro asistencias en total. Es decir, ‘Lucho’ es inamovible en el equipo cuando se trata de ir a la ofensiva, algo que siempre mostró desde que empezó su aventura en la banda, cuando Roberto Mosquera lo puso ahí en Sporting Cristal en el 2012.

Para añadir en cuanto a su juego, ‘Bolt’ tiene un promedio de 3.8 recuperaciones por partidos y 1.7 quites por encuentro disputado, obteniendo también un 58 % de éxito en los duelos 1-1 que disputó a lo largo de 2024. Todo ello, le ha permitido obtener una puntuación por partido de 7.05, datos recogidos por SofaScore.





