Los peruanos en el extranjero siguen brillando. El último miércoles, Toros de Celaya confirmaron su pase directo a los cuartos de final de la Liguilla en la Liga Expansión MX, gracias a la victoria frente a CF Mérida con gol de Jordan Guivin. El peruano poco a poco se ha ganado un lugar en el equipo y quiere seguir creciendo.

Por ello, en una entrevista con Infobae, el volante de 24 años se mostró entusiasmado de poder aportar a su club y sumar más partidos como titular: “Me siento muy contento porque sé que estoy aportando al equipo. Además, estoy feliz porque me están saliendo las cosas, ahora se dio el gol y me pone feliz que el comando técnico esté cómodo con mi rendimiento, al igual que el club”.

El último partido, el cual se jugó el pasado miércoles en el estadio Miguel Alemán, no solo fue testigo del triunfo del Celaya, para consagrarse en el tercer puesto de la tabla de posiciones, también le dio la chance a Guivin de lucirse e ingresar al once ideal de la jornada, elegido por la organización del torneo, gracias a su gol, a los dos remates que tuvo frente al arco y dos centros.

Por ello, consideró que la exigencia que tiene esta liga también es “es una vitrina para estar en un equipo de Primera División de México o de cualquier otro país. Además, es una linda experiencia la que estoy viviendo, ya que es un fútbol muy intenso, me adapté de la mejor manera, mis estadísticas son buenas y cada partido trato de aprovecharlo al máximo porque uno no sabe quién te puede estar viendo”.

Antes de mudarse a México, el mediocampista nacional militó en San Martín y el 2021 la rompió en Cienciano, equipo en el que hizo notar más su talento hasta ser fichado. “Llevo 10 partidos de titular, me tocó entrar o arrancar, una vez que fui inicialista, no dejé el puesto porque di el 100%, ya que cuando llega las oportunidades hay que aprovecharlas. [...] El cuerpo técnico se ha comportado muy bien conmigo, me ha dado la confianza de poder sentirme libre dentro del campo”.

Además, Guivin agregó que “para ser un jugador de élite tengo que seguir mejorando en lo que soy bueno y en lo que no hay que seguir afinando. El tema del gol es demasiado importante para mi posición, el tema del pase, es algo nato que tengo que no me cuesta. El tema de las transiciones tal vez un poco, pero acá en México lo he mejorado muchísimo. La consigna es poder llegar con el club a Primera División, pero eso es con trabajo”.

El jugador nacional también espera volver pronto a vestir la camiseta de la Selección Peruana aunque de momento “no he tenido ningún tipo de comunicación, pero espero tenerla en algún momento, puesto que es un sueño que tengo y vengo luchando día a día. Espero que se me dé, porque vengo trabajando por eso y es un sueño que anhelo mucho de vestir la blanquirroja como en su momento lo hice cuando tenía 15 años, 17 años y la sub-23″.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.