El 7 de diciembre del 2020, Cruz Azul cayó 4-0 ante Pumas, por las semifinales de la Liga MX. La eliminación generó la inestabilidad en el cargo de Robert Siboldi y, de paso, abrió nuevamente la herida del tiempo que pasó el club sin dar la vuelta: 24 años. No es sencillo tapar eso en un escudo como el de la ‘Máquina Cementera’, pero Juan Reynoso lo está logrando: cada vez se habla menos de la ausencia de alegrías y que el DT nacional era la opción ‘C’ para ponerse el buzo.

En México hoy se rescata que no formó un equipo sino un plantel (la rotación no miente), del récord que podría alcanzar si hoy derrotan al Atlas (con 10 triunfos igualará a Raúl Cárdenas, en la campaña de 1971-72) y del punto de quiebre que se mostró ante Pachuca con esa línea de seis que puso en el fondo (desde entonces solo sumó de a tres). En México, además, ya se piensa que no es casualidad que aquel hombre que levantó por última vez el trofeo en 1997, esté de regreso.

“Me he manejado con perfil bajo y sabemos las necesidades del club, porque no se ha logrado nada en los últimos 23 años”, señaló el último viernes en conferencia de prensa con medios peruanos. Juan Reynoso refiere que su discurso se refleje en la cancha. Por ello, Depor conversó con dos colegas de TUDN, Adrián Esparza y Miguel Cámara. Ambos analizaron el presente del estratega nacional.

“Juan Reynoso no era el plan A ni B. [...] Hoy, tiene nueve triunfos consecutivos y está a uno de alcanzar el récord de Cruz Azul, a tres de alcanzar el récord del fútbol mexicano y a 139′ de romper el récord de más minutos sin recibir gol en la historia del club. Es el hombre de los récords”, afirmó Esparza, que desde su mirada como reportero de cancha ha podido evidenciar el evolución del equipo bajo las órdenes del ahora llamado ‘El Ajedrecista’.

Un proyecto ambicioso junto a Reynoso

Cruz Azul arrancó el 2021 bajo una gran incertidumbre. Los problemas económicos del club, además de los enredos legales, dejó sin muchas posibilidades a la Dirección Deportiva para ampliar su plantel. Por ejemplo, regresaron jugadores que estaban a préstamo, buscaron renovaciones y apostaron por alguien identificado con los colores, a pesar de que en el camino también hubo conversaciones con Matías Almeyda y Hugo Sánchez.

Pero la decisión por el DT peruano fue idónea y los números lo ratifican. “Acá, en México, ya le están diciendo el ‘Ajedrecista’. Es un técnico que sabe leer los partidos, sabe perfectamente a quién mover y cómo moverlos. Tiene una estrategia muy amplia y una variedad de juegos y estilos que se vuelve, prácticamente, indescifrable para el rival”, precisó Cámara, quien además señaló que esa incertidumbre que genera en otros equipos es “la fortaleza de Reynoso”.

Lo que se espera del peruano es una cosa: el título. Si bien falta para ello, es un hecho que su trabajo ha sido más que significativo, por lo que se piensa en un proyecto a largo plazo con él, tal y como ratificó Esparza: “Tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de Cruz Azul (Álvaro Dávila) y me dijo que debido a los buenos resultados, la logística, la generación y clic que ha tenido con el equipo, se está pensando seguir contando con él”.

Confianza en el jugador

Un punto crucial dentro de un equipo es la interna. Juan Reynoso sabe lo importante que es esto, por lo que no ha dudado en tomarse el tiempo en conocer a fondo a cada uno de sus dirigidos, no solo para explotar sus habilidades en el campo, sino para devolverles la confianza que alguna vez perdieron y para recordarles que todos son necesarios en el campo.

“El ‘profe’ Reynoso le ha dado el valor al futbolista. Todos tienen oportunidades y al jugador le está gustando nuevamente jugar al fútbol, lo están disfrutando y eso se ve en el terreno de juego”, comentó Cámara. Además, señaló que “miras a cada jugador comprometido y convencido. Le ha dado a entender al futbolista que son seres humanos, que se equivocan. Eso ha hecho que se sientan muy cómodos, más allá de cuestiones tácticas y técnicas”.

Esta temporada, el juego impredecible de la ‘Cementera’ no solo ha generado desconcierto en los rivales, sino que permitió que casi todo el plantel pueda sentirse protagonista en el campo. Del total de la plantilla de esta temporada, el 90% ya sumó minutos en la Liga MX, ni nuestro compatriota Yoshimar Yotún ha logrado asegurar su titularato (también está jugando de lateral), pero ello, en vez de perjudicar, ha mejorado el desempeño del equipo en su conjunto.

El futuro de Reynoso

Restan seis fechas para que concluya el Clausura y se dispute la liguilla. Juan Reynoso sabe que hay mucho camino por recorrer, pero no solo se refiere a lo que pueda alcanzar con el elenco cementero, sino en su carrera como técnico. Desde la prensa peruana ya lo señalan como el sucesor de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, hecho que lo tienen muy presente en México.

“En una entrevista dijo una vez: ‘Quiero ser DT de Cruz Azul y luego de la Selección Peruana’. Yo creo que es, sin demeritar lo que ha hecho antes, la gran prueba de Reynoso y lo ha hecho muy bien. El ‘profe’, se podría decir, tiene un Ferrari, pero no cualquiera puede manejar un auto así, porque a las cuadras lo chocas en un arranque y él lo ha sabido llevar”, ejemplificó Cámara.

Por su parte, Esparza considera que lo hecho hoy en el club azteca pone su nombre en alto, pero también le ha regresado ese espíritu competitivo a la institución: “Hemos visto muchas veces a Cruz Azul con rachas, ser el mejor equipo de la temporada regular, pero su gran problema es en las liguillas, en los partidos importantes. Entonces será importante ver a Juan Reynoso en esas instancias, en los partidos de máxima presión. Puede ser su consagración”.

El próximo reto que tendrá los ‘azules’ será ante Atlas, un rival duro, pero no invencible. Desde el camarín saben que la victoria es precisa para conservar el liderazgo en la tabla, mientras que Reynoso sigue moviendo sus piezas en la pizarra. La cita es este sábado a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Azteca. ¿Qué jugada nos preparará ‘El Ajedrecista’?

