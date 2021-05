Puebla se juega el pase a la final de la Liguilla este domingo frente a Santos. La ‘Franja’ ha tenido una buena campaña en el Torneo Clausura y quiere hacer historia, tal y como su goleador, Santiago Ormeño, confesó al canal del club en una entrevista, donde también habló de su deseo de jugar un Mundial.

“Tengo varios pero creo que mi mayor sueño es jugar un Mundial, también ser campeón con ‘la Franja’”, sostuvo el delantero de ascendencia peruana. Cabe recordar que, pese a estar en la lista de preconvocados a la Copa América, no fue considerado para los duelos de la Selección Peruana frente a Colombia y Ecuador.

Pese a ello, no pierde la concentración en el torneo mexicano, donde espera esta vez anotar para el partido de vuelta. En la ida, Puebla cayó por 3-0, lo que obliga al elenco de Ormeño a pelear en la vuelta por una goleada que asegure la llave.

“Vamos a hacer todo lo posible por revertir lo del partido pasado. Tenía mucha frustración tras el partido porque no merecíamos perder 3-0, tuvimos opciones demasiado claras y por eso me siento tranquilo y pienso que podemos revertir esto con el apoyo de la gente”, sostuvo.

En la entrevista también hizo un repaso por los clubes donde militó, incluyendo Cusco FC (antes Real Garcilaso):“Tardé dos semanas en adaptarme, me empezó a poner el ‘profe’ Juan (Reynoso) pero a las dos, tres semanas se vino para acá. Por la manera en que salió del club, los dueños tomaron a mal su salida y me tocó a mí pagar los platos rotos. Le conté al ‘profe’ lo que estaba pasando y me dijo que ‘mejor vente para acá’”.

Finalmente, sentenció que la forma de jugar en ambos países es similar, pero que hay matices que los vuelven distintos: “En cuanto a talento el fútbol peruano es parecido al mexicano pero la gran diferencia es el ritmo, acá es más dinámico y más físico, allá es solo técnico”.





