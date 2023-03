Este año, Miguel Araujo cumplirá su cuarta temporada defendiendo los colores de FC Emmen de Países Bajos. El zaguero de la Selección Peruana sabe que logró hacerse un lugar en el equipo europeo (lleva la cinta de capitán), pero no descarta la opción de buscar nuevos rumbos de cara a su futuro cercano como futbolista profesional. Ojo, México es una alternativa que no descarta.

“Una buena opción es irme a América o México a jugar allí cinco años y luego regresar a Perú. Arabia Saudita es difícil para mi familia, dados los derechos de las mujeres. Tal vez, sea mi última temporada (en Emmen). No lo sé, pero no descarto un nuevo reto”, sostuvo el zaguero central en diálogo con ‘VoetbalPrimeur’.

Miguel Araujo reconoció que tuvo ofertas que pudieron sacarlo de FC Emmen en años anteriores, pero decidió no hacerlo para tener comodidad con su familia y porque se sintió muy cómodo en el combinado que milita en la Eredivisie (el defensa se encuentra en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones).

“Me encanta el club. Tuve cuatro oportunidades de irme, pero me quedé. Sería muy difícil para mi familia pasar de un día para otro a jugar en otro club. Estuve en contacto con el Feyenoord para ver si había oportunidades, pero Marcos López, que también viene de Perú, no juega mucho allí. La oportunidad de los minutos no era mucha”, acotó

Por otro lado, Miguel Araujo también dio a conocer que tiene algunos países como prioridad para continuar con su carrera profesional, aunque ello se definirá en los próximos días, siempre tomando en cuenta lo que es mejor para él y su entorno cercano.

“Hablé con dos clubes de la MLS. Fue difícil ir allí en enero porque la liga recién comienza allí. Estoy pensando en lo que es mejor para mí. Pensé en quedarme aquí e irme en el verano. Quiero ir a Estados Unidos, México, Arabia Saudí o China. No tengo pasaporte europeo para la Premier League, por ejemplo, y lo mismo ocurre con España. Así que será difícil”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.