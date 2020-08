En los últimos días se ha tejido una novela que involucra a Maluma, Neymar y a Natalia Barulich, ex del cantante y actual novia del fútbolista del PSG. Dentro de toda esta controversia, el artista colombiano lanzó una canción llamada ‘Hawai', que según muchos estaba dedicada a la actual pareja del delantero.

Maluma decidió hacer un Instagram Live para poder aclarar la situación y más de 250 mil personas se conectaron para conocer la verdad. Edison Flores fue uno de los presentes en la transmisión y no dudó en manifestarse con un mensaje: “Hawai de vacaciones wuuu”.

Cabe precisar que durante el live, Maluma aprovechó para aclarar el tema y señaló: “¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle, pregúntenle a él. No se dejen engañar, no se dejen engañar de las redes, de los medios. No ha pasado nada, yo realmente no sé si estén juntos, cada quien hace lo que quiera de su vida, si ellos son novios me parece muy bien”.

“Yo no tengo ningún problema con Neymar. Me siento muy agradecido con él y con todos los chicos del PSG por poner mi canción en su festejo, a Di María que es mi parcero. Yo soy una persona muy pacífica. Si necesito arreglar un problema con alguien, cojo mi celular y hablo con esa persona”, continuó.

PSG en la final de la Champions League

PSG fue el primer equipo en clasificar a la final de la Champions League luego de vencer a RB Leipzig en semifinales. Antes, el equipo de Neymar y Kylian Mbappé había superado a Atalanta y Borussia Dortmund. Con el brasileño en su mejor momento, los parisinos sueñan con la primera Copa de Europa de su historia.

El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, aplaudió a sus jugadores (“somos un auténtico equipo”) tras su victoria semifinales de la Liga de Campeones y empezó a pensar ya en la final, que será “el partido más importante” de su carrera hasta el momento.

