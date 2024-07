Oliver Sonne ya comenzó la temporada 2024/25 a nivel internacional con Silkeborg. Este jueves, el lateral de la Selección Peruana estuvo presente todo el partido en la derrota por 3-1 ante Molde de Noruega, por la segunda ronda de la fase de clasificación de la Europa League. Este encuentro fue válido por la ida de la llave en el Aker Stadion en Noruega. El ‘Vikingo’ poco o nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo, que a priori se complica en la eliminatoria y en su objetivo de meterse a la fase de grupos.

El técnico Kent Nielsen puso a Sonne como lateral derecho, jugó todo el partido y recibió cerca del final una cartulina amarilla. Sobre el partido, comenzó cuesta arriba para Silkeborg, con un gol tempranero del Molde a los 2′, por obra de Markus Andreas Kaasa. Si bien el equipo del peruano-danés puso la igualdad gracias a Alexander Lind a los 35′, cuando se jugaba un minuto de adición previo al descanso, Magnus Eikrem volvió a poner en ventaja a los noruegos.

Por si fuera poco, ni bien comenzando el complemento, Molde amplió su ventaja con gol de Kristian Erksen a los 49′.Tras ello, el marcador no se movería más y el elenco local manejó los tiempos del compromiso para cerrar el partido con la llave a su favor. Con ello, el cuadro danés está obligado en la vuelta el 1 de agosto a ganar por dos goles para forzar la definición por penales o marcar mínimo tres para evitar los doce pasos y avanzar de manera directa a la siguiente ronda de la Europa League.

El futuro de Oliver Sonne

Aunque aún tiene contrato con Silkeborg hasta mediados del 2026, el futuro de Oliver Sonne puede que esté lejos del conjunto danés. A sus 23 años, el lateral peruano ha sido vinculado a diferentes clubes de Europa, sobre todo luego de su paso ganar la Copa de Dinamarca. El propio jugador estaría abierto ya a escuchar otras propuestas, así lo expresó hace un par de días en una entrevista con el medio deportivo ‘Bold’.

“Hay un momento que puede no ser perfecto para el club, pero para mí se trata realmente de entrar en conversaciones y ver hasta dónde pueden llegar las negociaciones [...] Como he dicho, no creo que el club sea supercumplidor, pero también entiendo que hay dos partidos importantes, y no es un llamamiento -no estoy pidiendo nada-, sino una pequeña esperanza de que después de los dos partidos de Molde se empiece a mirar lo que hay. Porque hay grandes oportunidades para mí como jugador”, dijo Sonne.

Por otro lado, el lateral derecho de la ‘sele’ reveló que se siente en un momento ideal para salir de la institución danesa en caso se concrete la posibilidad. “Se trata básicamente del hecho de que siento que ahora es el momento, tanto para el club como para mí personalmente, de intentar ver otras cosas”, finalizó Sonne.

Su paso por la Selección Peruana

Además de tener la continuidad en Silkeborg y haber levantando su primera copa como profesional (la Copa de Dinamarca), Oliver Sonne pudo debutar este año con la Selección Peruana. El ‘Vikingo’ fue parte de la nómina de la ‘Bicolor’ para la Copa América. Independientemente, de los resultados del conjunto nacional, el lateral derecho sumo sus primeros minutos oficiales, con lo cual no podrá ser llamado por Dinamarca.

Este año, Sonne sumó cinco partidos con la ‘Bicolor’, dos de ellos de manera oficial. Su debut oficial fue ante Chile en la Copa América. Mientras que su primer partido de titular lo hizo ante Argentina, en ese mismo torneo. Más allá de que la ‘sele’ no pasó de ronda, el ‘Vikingo’ dejó buenas sensaciones como carrilero por derecha en la pizarra de Jorge Fossati.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.