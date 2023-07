¡Quito ya tiene a su ‘Depredador! Esta mañana, Paolo Guerrero pasó los exámenes médicos de rigor con LDU, quedando listo para lo que será su presentación en sociedad como flamante refuerzo del combinado ecuatoriano con miras a la segunda parte del año. Así, pues, el atacante peruano, tras desvincularse de Racing Club, afrontará un nuevo reto en la LigaPro y la Copa Sudamericana 2023 vistiendo los colores del ‘Rey de Copas’. Como era de esperarse, al tener un historial importante en el balompié sudamericano, el ‘Depredador’ será presentando frente a los hinchas del cuadro ecuatoriano.

“No hay necesidad que me digan (lo que es Liga). Es un equipo que en Sudamérica es muy reconocido por los campeonatos importantes que tiene como club. Pertenecer a Liga es un orgullo, muy feliz de estar aquí y lo que más quiero es descansar y estar rápidamente con el grupo entrenando. Es lindo, ya me habían dicho que me iba a recibir un grupo de hinchas. Con el Profe (Luis Zubeldía ya hablé, conversamos de fútbol”, fueron las primeras palabras del ariete tras su llegada a territorio ecuatoriano.

Con 39 años de edad, Paolo asumirá un nuevo reto en su carrera, luego de mantener conversaciones con Luis Zubeldía, DT de los ‘Albos’, quien fue quien solicitó a los directivos del club ecuatoriano la incorporación del goleador histórico de la Selección Peruana.

Cabe destacar que el ‘Depredador’ espera sumar la mayor cantidad de minutos de competencia en estos días, ya que el cuadro bicolor debutará pronto en el próximo proceso clasificatorio, siendo el centrodelantero una de las opciones que Juan Reynoso manejará para los duelos contra Paraguay y Brasil.

LDU listo para recibir a Guerrero

Los ‘Albos’ publicaron que el viernes 21 de julio desde las 4:00 de la tarde (hora peruana) será la presentación oficial del goleador histórico de la selección peruana. “¡Este viernes daremos la bienvenida a nuestro nuevo Killer”, se lee en la publicación que emitió LDU.

LDU culminó la primera ronda de la LigaPro en tercer lugar, con un total de 26 puntos (siete victorias, cinco empates y tres derrotas), además jugó la ronda de grupos de la Copa Sudamericana, quedando en primer lugar del Grupo A. Esto le dio el pase directo a los octavos de final, que se juegan la primera semana de agosto, al igual que la segunda ronda del torneo ecuatoriano.





