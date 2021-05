El paso de Paolo Guerrero por el fútbol brasileño ha sido el más exitoso de su carrera profesional. Durante nueve años, el atacante de la Selección Peruana supo hacerse un nombre a base de su capacidad goleadora y liderazgo, en tres de los clubes más importantes del balompié de dicho país: Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre. Esto lo llevó a ser considerado uno de los mejores jugadores de América, lo cual repercutió de forma positiva en su rendimiento con la Blanquirroja.

A menos de ocho meses para finalizar su contrato con el conjunto gaúcho, todo hace indicar que el ‘Depredador’ volverá a cambiar de aires. El último fin de semana su representante indicó que el artillero tiene le deseo de dejar Beira Rio, motivado por algunas posturas del club colorado. De inmediato, su nombre fue vinculado con varios clubes importantes de Brasil y otras partes del continente.

Pese a sus 37 años, el atacante peruano parece dar luces de que aún tiene mucho para dar en la élite del fútbol. De esto no lo queda duda a Abel Braga, su exentrenador en Inter, quien no dudó en colocar a Guerrero como uno de los mejores futbolista de Sudamérica en la actualidad.

“Seguro que puede seguir brillando en otro club. Ya se acabó esa mito de la edad. Hoy en día yo veo que en América del Sur, salvo Messi y Neymar que son extraterrestres, Guerrero es el mejor. Él siempre se cuida y es todo un profesional. Durante los últimos años su evolución física fue tremenda. Si yo tuviera que contratarlo, no lo pensaría dos veces”, sostuvo en diálogo con Depor.

En esa misma línea, Braga resaltó las virtudes dentro y fuera del campo de su exdirigido: “Hace cuatro meses lo dejé de entrenar en Inter. Antes lo enfrenté muchas veces cuando dirigía a Flamengo. Es un jugador que siempre me llamo la atención, que no ves así no más en el día a día. El liderazgo que tiene es algo increíble. Cuando él está en el campo, todo el equipo mejora. Asimismo, fuera de la cancha es muy dedicado, siempre dispuesto a mejorar. Se trata de un futbolista fuera de serie. En Brasil no hay un atacante con sus cualidades”.

Por otro lado, hay patrón que ha repetido Guerrero en su paso por Brasil. Este fue la forma abrupta en la que terminó sus relaciones contractuales con los clubes donde llegó a hacerse un jugador muy querido por la hinchada. Tanto en el ‘Timao’ como en el ‘Mengao’. La historia estaría a punto de repetirse con el club de Porto Alegre.

“No sé lo que estará pasando, pero se que su deseo es siempre jugar. Él quiere jugar las Eliminatorias con su selección, tiene toda la voluntad. Sobre el tema de su contrato prefiero no manifestarme, pero si puedo decir que se trata de un jugador brillante y un ser humano óptimo”, comentó al respecto.





