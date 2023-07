Inició una nueva etapa para Paolo Guerrero: este viernes, fue presentado como nuevo jugador de Liga de Quito. El ‘Depredador’ pasó los exámenes médicos y luego se dirigió al campo del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se colocó por primera vez la camiseta de LDU y recibió el cariño de los aficionados. El delantero peruano se mostró muy emocionado y aseguró que llegó a Ecuador para ganar títulos, porque es la mejor forma de ser recordado.

“Quiero salir campeón. Creo que los títulos dejan huella en cualquier institución, más aun estando en un club tan ganador como lo es LDU”, fueron las primeras palabras del jugador en su presentación. “Solo me queda decir que trabajaré al igual que mis compañeros para traer títulos a la institución y al hincha, que es lo que más quiere”, añadió.

Luego, el exdelantero del Bayern Múnich resaltó el cariño que ha recibido por parte de los aficionados ecuatorianos. “Quiero agradecer por ese cariño, por ese recibimiento que he tenido. No me lo esperaba para ser sincero. Muchas gracias a todos los que están presentes aquí. Solo me queda retribuirles en el campo todo el cariño que me están mostrado”, sostuvo el goleador peruano.

Guerrero dejó claro que es consciente del momento que vive el equipo y garantizó que ha llegado para sumar: “El equipo viene jugando en el campeonato (ecuatoriano) y está tercero. Viene muy bien en la Copa Sudamericana (está en los octavos de final). No hay mucho que hablar de eso. Ahora es ponerse a trabajar. Lo que más quiero es ganar títulos porque eso es lo que marca”.

En medio de su presentación, Paolo recibió el saludo de exjugadores de Liga de Quito como Roberto Palacios, el ecuatoriano Franklin Salas, el argentino Damián Manso, entre otros. “Quiero aprovechar para desearle los mejores éxitos a mi compatriota. Sé que está muy emocionado de poder llegar a esta institución y sé que le va a ir súper bien”, apuntó el ‘Chorri’.

Paolo Guerrero asumirá un nuevo reto en su exitosa carrera tras su breve paso por el Racing de Argentina. Uno de los objetivos del peruano es sumar la mayor cantidad de minutos de competencia, ya que la Selección Peruana está por afrontar un nuevo proceso clasificatorio. El máximo goleador del cuadro nacional quiere seguir en el equipo dirigido por Juan Reynoso.





