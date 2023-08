Liga de Quito vivió una noche muy intensa en el estadio Rodrigo Paz Delgado, pues cuando parecía que tenía asegurada una cómoda clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, Ñublense le plantó cara en los minutos finales del segundo tiempo y llevó la definición a la tanda de penales. Ahí los ecuatorianos estuvieron más finos, consumando así un sufrido pase entre los ocho mejores del certamen continental. Paolo Guerrero –quien abrió la cuenta desde los doce pasos con una gran definición– conversó con los medios de comunicación y analizó lo vivido en la capital de Ecuador.

El delantero nacional tuvo un par de ocasiones de gol durante el tiempo regular, pero la suerte no estuvo de su lado y se quedó con las ganas de marcar su segundo tanto con los universitarios. Pese a eso, Luis Zubeldía confió en su categoría y lo mantuvo en el campo de juego para la ejecución de los penales, donde no lo defraudó al marcar su disparo para darle confianza al resto de sus compañeros.

Según la mirada de Paolo, Ñublense tomó un segundo aire tras el 1-1 parcial y eso les complicó el partido en la etapa complementaria. “Con el 1-1 ellos cogieron más confianza. Hicieron un buen partido, nosotros fuimos muy imprecisos en el primer tiempo, conseguimos el gol en base a un centro, pero no llegábamos al último pase, no conseguimos hacer nuestro juego”, sostuvo.

Asimismo, Guerrero lamentó que su equipo no haya tenido la reacción esperada en el complemento, lo cual casi le cuesta la clasificación a los cuartos de final de la ‘Suda’. “En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos para jugar y mucha calma. Sufrimos dos goles que nos costaron caro porque no nos hubiese gustado ir a los penales”, añadió.

El ‘Depredador’ relató los momentos más tensos del encuentro, donde buscó calmar a sus compañeros y así puedan afrontar lo que quedaba del duelo con más tranquilidad. “Trataba de decirle a mis compañeros que hay que tener calma porque nos estábamos desesperando cuando teníamos el resultado a favor, entonces en esos momentos trataba de decirles ‘calma, calma’ para jugar la pelota”, agregó.

“Estábamos en casa y con nuestra hinchada que nos apoya todo el tiempo. (...) En esos momentos en la canchan ellos tienen que saber que deben mantener la calma y ser fríos, sobre todo en la tanda de penales, ser positivos y tener fe, eso les dije. A la hora de patear los penales ser fríos y que todo iba a salir bien siendo positivos”, remarcó.

Finalmente, Paolo Guerrero dejó un mensaje de ambición respecto a los retos que se le viene con Liga de Quito, no solo en el campeonato ecuatoriano, sino también en la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a São Paulo por el pase a las semifinales. “Siento esa responsabilidad de jugar en este club grande. Me hubiese encantado meter un gol, la pelota no quiso entrar conmigo, no estuve fino, pero hay que seguir trabajando. Se vienen muchos partidos importantes en el torneo local y Sudamericana”, puntualizó.

Paolo Guerrero lleva un gol con Liga de Quito. (Foto: Liga de Quito)





¿Cuándo volverá a jugar Paolo Guerrero con Liga de Quito?

Luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Liga de Quito volverá a jugar este fin de semana cuando visite al Aucas por la segunda jornada de la fase 2 de la Liga Pro 2023. Dicho compromiso está programado para este domingo 13 de agosto a las 6:00 p.m., se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y contará con la transmisión exclusiva de GolTV. Asimismo, la otra opción de streaming la da Star Plus.





