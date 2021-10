Paolo Guerrero tiene los días contados en el Internacional. El futbolista de la Selección Peruana pidió una dispensa para ausentarse por un tiempo del club brasileño, acción con la que buscaría finalizar su vínculo contractual. ¿Cuál fue el motivo? Por ahora su prioridad es recuperarse al 100 % de la lesión en su rodilla.

Dos periodistas brasileños conversaron con Depor para dar su opinión acerca de esta solicitud que hizo el ‘9′ al conjunto de Porto Alegre y la casi inminente finalización del contrato, que tiene como fecha de fin el 31 de diciembre.

Eduardo Caspary, reportero del portal Torcedores, afirmó que el ‘Depredador’ tiene claro que lo más importante es ponerse bien físicamente para la siguiente temporada. Además de que el peruano no tiene espacio para jugar en la pizarra de Diego Aguirre.

“Creo que Guerrero quiere definir pronto su futuro y ya sabe que el Inter ya no está pensando en renovar su contrato. Entonces, él piensa en aprovechar estos últimos meses del año para recuperarse físicamente y avanzar en su carrera. En el Inter no tiene más espacio y no tiene perspectivas de volver a jugar. Por el momento, el once inicial es con Yuri Alberto, de 20 años, máximo goleador del Brasileirao con 10 goles. Hoy, Guerrero no es mejor que Yuri”, afirmó.

El periodista de portal Torcedores, a su vez, indicó: “También pesa sobre el Inter el hecho de que Guerrero tiene un salario muy alto, lo que es visto como un obstáculo por la dirección. Sería un alivio para el club dejar al jugador. Desafortunadamente, la lesión de rodilla que sufrió en 2020 obstaculizó enormemente su paso por el Inter. Allí, en ese momento, era el mejor jugador del equipo con el entrenador Eduardo Coudet”.

Por su parte, Rodrigo Oliveira de Radio Gaucha asegura que la nota que publicó este lunes Inter es algo curiosa: “La información que todos tenemos es que Paolo no jugará más por el club. Él saldrá sin que nadie pague nada a nadie. Lo que no me queda claro es la razón por la cual se tomó recién esta decisión. Le quedan menos de tres meses de contrato. ¿Por qué tiene que salir ahora?”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR