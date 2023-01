Tras varios “no” de distintos clubes de Sudamérica, el rumor de la llegada de Paolo a Racing era fuerte en los últimos días, sin embargo, los hinchas de la ‘Acadé’ no veían conveniente su fichaje por tratarse de un jugador de 39 años que viene de un 2022 aquejado por lesiones y muy poca actividad. Apenas jugó 10 partidos en el Avaí de Brasil, donde no hizo goles y además se fue al descenso. Pero el deseo de la dirigencia, y también de Gago, era contar con el peruano de cara al inicio de la Copa Libertadores y la liga local. No obstante, Paolo, que llegará hoy a Buenos Aires con su carta pase en mano, será sometido este lunes a una exhaustiva revisión médica. De pasarla con éxito, estaría firmando contrato por una temporada que incluye un dinero fijo (no muy alto) y otro monto por objetivos, llámese goles marcados, partidos, minutos, entre otras cosas.

Paolo Guerrero será refuerzo de Racing. Llegará al país en las próximas horas y, tras superar la revisión médica, firmará su contrato con la institución.



Vía @NachoGenovart pic.twitter.com/dXM1JeKuPN — VarskySports (@VarskySports) January 20, 2023

“Quedó medio empañado la gran noticia de la llegada de Paolo a Racing porque se dio horas antes de la final de la Supercopa Argentina ante Boca Juniors. El mundo Racing está de festejo, pero la realidad es que el delantero peruano sí está por llegar. La confirmación es que si pasa la revisión médica, y está todo ‘ok’ desde lo físico, automáticamente es jugador de Racing. De palabra ya existe un acuerdo”, nos indica Hernán Coccimiglio, periodista que cubre a la ‘Academia’ y conduce el programa radial ‘Esto es Racing’.

Las estadísticas de Paolo con Avaí en 2022, desde julio a octubre

Ítem Registro Partidos 10 Titular 4 Goles 0 Minutos 427

La revisión médica, el gran obstáculo

En Argentina informan que Racing tendrá muy en cuenta el resultado de la revisión médica de Guerrero, en especial de su rodilla derecha que le trajo bastantes dolores de cabeza en el último tiempo que lo obligó, por ejemplo, a no tener acción desde octubre pasado. Sebastián Salvatore, expreparador físico de Sporting Cristal, analiza la situación. “Yo creo que Paolo se preparó bien. Progresivamente fue evolucionando. Hoy no se contrata a un jugador a ciegas. No se ve solo cuántos goles hizo, sino cuánto se mueve, cuánto esfuerzo genera, cómo viene jugando en el último tiempo y seguramente si Gago piensa en él es porque lo cree útil. Hay que tener en cuenta que hoy Racing es uno de los equipos que está peleando últimamente el torneo, ganó la Supercopa Argentina, siempre apunta arriba. Si Paolo Guerrero llega es por la categoría que demostró en los últimos años.”, apuntó.

Salvatore también nos detalla de qué trataría el examen médico al que sería sometido Paolo en Racing, como señalamos, factor determinante para firmar su contrato. “Los exámenes médicos, y en el caso de Paolo, tendrá que ver con que sus rodillas, tobillos, cadera, principalmente lo que tiene que ver con el músculo articular, pueda someterse a esfuerzos de alta intensidad. Porque el fútbol se juega a un ritmo alto y los esfuerzos que se producen son fuertes . Ahí se tiene que ver si los músculos están preparados para resistir. Habrá que ver si el desgaste que sufrió su rodilla le impedirá cumplir el contrato que posiblemente es por un año. Hay que ver cómo está al nivel de masa muscular, eso se cruza con la información de antecedentes de lesiones, la amplitud de movimiento. Todo eso define si el jugador está apto para lo que pretende el cuerpo técnico”, señala el preparador físico argentino.

Sobre este mismo tema, Coccimiglio considera que si Paolo supera el examen médico no tendría problemas en cumplir con las exigencias que le proponga la ‘Academia’. “Paolo tiene 39 años, el contrato es de una temporada de 12 meses, como se firman aquí en el fútbol argentino. Una parte del contrato será fija y otra parte será de acuerdo lo que aquí denominan de productividad. Si Paolo está bien desde lo físico, no tengo ninguna duda que lo podrá cumplir tranquilamente porque es un extraordinario goleador. La única duda que hay por Paolo es cómo está desde lo físico. Teniendo en cuenta que en Argentina la pretemporada ya terminó, no se sabe cómo está él en ese sentido”, afirma.

Claudio Techera, extécnico de Sport Boys, Melgar y Juan Aurich, también considera que el único percance que podría sufrir Guerrero es desde el punto físico, pues su calidad está garantizada. “Si se concreta, cerrará su carrera con broche de oro. Dependerá mucho de su condición física, más que lo futbolístico, porque nadie discute su calidad. Pero hace mucho que no juega. Su última actuación en el fútbol brasileño, que para mí es menos exigente que el argentino, no convenció. Hoy depende mucho de lo que vaya a pasar con su revisión médica, eso es lo que tiene que sortear”, apuntó el DT uruguayo.

Encaje perfecto en la ‘Acadé'

Tras la reciente salida de Enzo Copetti a la MLS, Racing se puso en búsqueda de un ‘9′ que compita por el puesto con Maxi Romero (24) y Nicolás Reniero (27). Se habló del colombiano Roger Martínez y los locales Gustavo Bou y Jonathan Calleri, pero finalmente fue Paolo. “Sin desmerecer a Reniero ni Romero, claramente la jerarquía de Guerrero es superior. El titular hasta diciembre del 2022 fue Enzo Copetti, que convirtió 33 goles en una temporada, una barbaridad. Maxi que llegó del PSV nunca se pudo terminar de acoplar el año pasado y no convirtió los goles necesarios, por lo que Reniero retornó del préstamo de Argentinos Juniors para pelear el puesto”, dice el periodista que cubre el día a día de la ‘Acadé'.

Asimismo, recalcó que la idea de Gago pasaría por tener más alternativas en ataque de cara a la nueva temporada: “La verdad es que es escaso tener solo a dos delanteros, porque Racing tiene muchas competiciones en esta temporada, con el torneo local, la Copa Argentina, la Copa de la Liga, la Copa Libertadores, siendo esta última a la que apuntaría la llegada de Paolo”, agrega Coccimiglio.

En cuanto al estilo de juego de la ‘Academia’, según Coccimiglio, Guerrero no tendría problemas en instalarse rápidamente, pues justo es lo que Gago necesita en ataque de acuerdo a sus características de juego. “Tener un ‘9′ de la altura, del porte, de la experiencia de Paolo, le posibilita otra alternativa al juego de Gago. Racing por sus laterales le gusta atacar y el equipo hoy no tiene un referente. Después tiene a Carlos Carbonero, Gabriel Hauche, que van más por fuera. El equipo al que va a llegar siempre juega para el ‘9′. Ya con que Paolo Guerrero esté en el área es un peligro constante de gol para el arquero rival y eso me parece que le viene bien a Racing”, finalizó.

Para Techera, Paolo es el ‘9′ ideal que falta en la nómina de Racing, alguien de más peso ofensivo que los dos que tiene actualmente, como Reniero y Romero. “El fútbol que hoy practica Racing no es el que Paolo está acostumbrado, por ejemplo, el de área, de más de posesión. Hoy Racing juega casi sin ‘9′ fijo, sus delanteros trabajan mucho por las bandas y siempre tratan de tapar la salida del rival. Eso no lo podrá hacer Paolo. Pero posicionalmente te va a distraer, fijar las marcas a los centrales. Creo que para eso lo necesita Gago. Cuando los partidos son cerrados, duelos contra equipos grandes, cuando hay que imponer la etiqueta estoy seguro que Paolo allí será importante”, dice el estratega.

Finalmente, Salvatore, amplio conocedor del fútbol de su país y sobre todo de Racing, asegura que Paolo sería el equilibrio perfecto entre los hombres de ataque de la ‘Acadé'. “El Racing de Gago es un equipo que intenta ser intenso. Se sabe que la liga argentina es muy complicada, se juega a una gran intensidad, el tema de las fricciones y la vitalidad que tiene el torneo es muy alto. A Paolo le sobra categoría, jerarquía, y por eso piensan en él. Yo creo que Racing está buscando un equilibro en lo que tiene hoy en ataque y buscan tener una variante de oficio”, apuntó.

De momento, Gago no quiso hablar sobre la inminente llegada del peruano tras su consagración en la Supercopa Argentina en Emiratos Árabes Unidos: “Todavía no está confirmado. Todavía (Paolo Guerrero) no está con nosotros así que no me corresponde hablar”. Pero es más que seguro que por dentro desea contar con el ‘Depredador’, el delantero que está dispuesto a volver al lugar que le corresponde.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.