Fue casi medio año de espera el que tuvo Paolo Hurtado para volver a tener minutos oficiales con Unión Española de Chile. El ‘Caballito’ fue parte de la victoria de su equipo por 2-0 sobre Antofagasta y buscará que este sea un nuevo comienzo en su carrera.

“Quizá la vida me ha golpeado, pero todavía no ha logrado quitarme lo que más me gusta hacer”, sostuvo el futbolista en una publicación que compartió en sus redes sociales, en la que difundió algunas postales de lo que fue su regreso a las canchas.

La última vez que Paolo Hurtado había tenido minutos con Unión Española en el certamen chileno, fue el 5 de diciembre de 2021, cuando su equipo cayó por la mínima diferencia ante Cobresal. En dicho encuentro, el futbolista nacional disputó 73 minutos.

Cabe destacar que el ‘Caballito’ era uno de los usuales convocados a la Selección Peruana por Ricardo Gareca. Incluso, fue el anotador del gol que le permitió a Perú ganar 2-1 en Quito y abrazar su acceso al repechaje para Rusia 2018. Sin embargo, fue perdiendo su lugar en el equipo, el mismo que buscará recuperar poco a poco.

La Selección Peruana tiene listo el itinerario

Por otro lado, el sábado 28 de mayo -a las 9 de la noche- la Selección Peruana iniciará su viaje a España. La llegada está pactada para el domingo en horas de a tarde.. El 5 de junio, el combinado nacional contra Nueva Zelanda (a las 10 y 30 de la mañana de Perú) en el RCDE Stadium de Barcelona.

El viernes 10 de junio el día elegido por el comando técnico de Ricardo Gareca para enrumbarse hacia Doha. El sábado y domingo siguientes, el elenco bicolor realizará algunos entrenamientos para aclimatarse y quedar listos para lo que será su nuevo desafío, el lunes 13 a la 1 de la tarde (hora peruana).





