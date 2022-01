Pedro Aquino arranca otro año con Club América, con la misión de seguir siendo pieza clave en el ‘11′ de Santiago Solari, dejar atrás sus lesiones y, lo más importante, lograr el ansiado destape para dar el salto a una liga europea. Según medios mexicanos, su nombre ya estuvo en carpeta de dos clubes de la Premier League, pero no se llegó a concretar. Este 2022 tendrá que dar ese ‘plus’ para cruzar el charco. Este viernes será titular ante Puebla, en el arranque del Clausura azteca.

Corría la mañana del 22 de diciembre, y una noticia retumbó en las redes sociales desde México. La ilusión desbordó de inmediato, tanto así que el nombre de Pedro Aquino se volvió tendencia en pocos minutos en nuestro país. No era para menos. La ‘Roca’, volante del América y uno de los mejores en su puesto en la liga mexicana, había recibido propuestas de dos equipos de la Premier League: Brentford y West Ham. Siendo este último con el que, según la prensa azteca, hubo un mayor acercamiento: una fuerte suma de dinero (no se especificó el monto) puesta sobre la mesa de las ‘Águilas’, que tiene vínculo con el peruano hasta fines del 2024.

Finalmente, no se llegó a un acuerdo y el sueño de ver nuevamente a un peruano en la Premier, desde André Carrillo con Watford, en la temporada 2017/18, se desvaneció para el hincha. Todo apunta que no se llegó a un acuerdo económico entre ambas partes, pero el interés sí fue real. Pero igual, ese sueño no debe de esfumarse de la cabeza de Aquino, quien es uno de los actuales jugadores de la Selección Peruana con mayor potencial para dar el salto a una liga ‘top’ en el mundo.

Año Nuevo, ¿rumbo nuevo?

Desde que dio el salto al América, en diciembre del 2020, procedente del León por casi 4 millones dólares, Aquino llegó con el cartel de pertenecer al ‘top 10′ de los volantes mejores pagados de la Liga MX, y tampoco le quedó grande el ‘Mundo América’, uno de los contextos más difíciles en ese fútbol. Lleva 35 partidos, 30 como titular, y tres goles. Los hinchas lo adoran, tiene el respaldo del DT Santiago Solari, y es uno de los activos más preciados del club.

Y, ahora, con la reciente llegada del seleccionado mexicano Jonathan dos Santos, procedente de Los Angeles Galaxy de la MLS, la prensa azteca presume que este Clausura sería el último torneo de Pedro como ‘americanista’ para dar el salto a una liga más importante.

Adiós a las lesiones

El año pasado, Aquino tuvo una fuerte lesión que lo sacó de partidos importantes con América y la selección: su problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda que, incluso, provocó una discusión entre Gareca y directivos del América, cuando la ‘Roca’ recrudeció su mal en el duelo ante Venezuela por Eliminatorias, el pasado 16 de noviembre.

Esa misma lesión lo alejó del tramo final del Apertura azteca y de la final de la Concachampions ante Monterrey, que finalmente ganó el título. “En ningún momento lo arriesgamos”, respondió el ‘Tigre’ Gareca ante las acusaciones desde México, sobre todo, del DT Solari, quien acusó al comando técnico nacional de “no cuidar al futbolista”. Si nos remontamos al primer semestre del 2021, una lesión muscular también lo alejó de las canchas. “Voy a volver más fuerte”, dijo en su momento, y cumplió con creces.

Este 2022, ya totalmente recuperado y siendo pieza clave del equipo de Solari, la ‘Roca’ buscará olvidarse de las lesiones y potenciarse para un buen inicio del Clausura.

Hablan los expertos

Aquino se convirtió en tema importante para la prensa azteca. A raíz de sus lesiones, el aprecio del hincha ‘americanista’ y su desempeño en el campo, siempre se encuentra en la órbita de los periodistas de ese país, quienes, obviamente, lo ven con muchas chanches de poder emigrar a una liga más importante, sobre todo, en Europa. “Si Aquino está totalmente recuperado de su lesión, y recupera su mejor nivel, tiene muchas chances de emigrar a Europa”, apunta Adriana Terrazas, periodista del canal TUDN Deportes. Y agregó: “Él es un baluarte importante para el esquema del DT Santiago Solari, y los hinchas lo quieren mucho”.

Mac Reséndiz, periodista de ESPN Digital, también dio su parecer: “Aquino tiene las condiciones adecuadas para llegar a Europa, en el fútbol mexicano tuvo actuaciones muy destacadas como volante central. Pero también creo que podría afectarle un poco el hecho de que no cerró un buen año con América, por la lesión que trajo de las Eliminatorias de Conmebol, que también provocó el enojo del América. Hay que ver cómo arranca este Clausura”.

En cambio, Manuel Gómez, del portal azteca Agencia 2.8, tiene otra opinión acerca del futuro de Aquino: “Pedro tiene cualidades muy importantes en el mediocampo, así como construye, también destruye. Es muy considerado por el técnico Solari. Es dinámico y vertical. Yo creo que debería quedarse un poco más de tiempo en América, y después dar el salto. Su propio rendimiento será el arma para llegar al fútbol de Europa”.





