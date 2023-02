Vive en la antigua casa de Yoshimar Yotún en Ciudad de México, cuando el ahora futbolista de Sporting Cristal jugaba con el Cruz Azul, hace poco acaba de tener a su tercera hija y, en su tercer año con el América, ya siente a las ‘Águilas’ y el Azteca como su hogar. En una entrevista con Depor, Pedro Aquino se refiere a la actualidad del equipo, su lucha por el titularato en el equipo de Fernando Ortiz, así como también su deseo de que arranquen las Eliminatorias. ‘La Roca’, como le conocemos, habla de todo un poco, antes del partido ante Tijuana.

Pedro, están ahí prendidos en la Liga Mexicana. En los últimos torneos, el América no había arrancado bien, ahora están así y la gente está ilusionada…

Hemos comenzado sacando puntos de distancia (hoy enfrentan a Tijuana por la jornada 8 del Torneo Clausura), pero siempre nos costó en la Liguilla MX. Actualmente, arrancamos de menos a más, y esperemos terminar con el broche de oro, que es campeonar.

Y en tu caso, alternando, es decir, todavía no como un titular consolidado, pero imagino que vas a pelear con eso. ¿Se habla con el técnico o uno lo da por sentado?

Es una competencia sana. Si no me equivoco, con Santiago Solari, siempre fui pieza clave en el 11 y hoy en día me toca ver las cosas de forma diferente. Sin embargo, eso me hace pisar tierra, centrarme más en lo que hago, trabajar el doble o triple, y la verdad que me tiene bien feliz. El Tano (Fernando Ortiz) me está dando oportunidades, la otra vez entré 20 minutos y lo hice de la mejor manera. Yo creo que yo que todos somos titulares.

En el partido pasado contra Atlético San Luis vi unas recuperaciones que me ilusionan con la Selección. Y el día que entras con Mazatlán, hasta te das el lujo de dar una asistencia, que Henry Martín te agradece. ¿Ese es el ambiente del grupo?

Sí, como te digo, la familia que somos fuera y dentro del campo, nos hace fuete. Tengo una amistad linda con Henry. Con ese gol (9), le sacó ventaja al otro que está detrás (Rogelio Funes Morí en la tabla de goleadores) y ya le dije que pase un poquito de su salario (risas).

Ha llegado otro delantero, que fue campeón en Cruz Azul con ‘Yoshi’. ¿Tienes una buena relación con ‘Cabecita’ Rodríguez y cómo se dan esas relaciones en el club?

Había algunas oportunidades que ‘Yoshi’ me invitaba a reuniones en su casa, y ahí estaba el ‘Cabecita’. Ahí conversábamos y me di cuenta de que clase de persona era antes de llegar al club. Ahora concentramos juntos y paramos en familia.

Y creo que tienen hijos contemporáneos, porque él acaba de ser papá…

Sí, sí. La hijita (la mayor) estudiaba con mi hija, ahora mi hija ya la cambié de colegio, pero sí, siempre estamos hablando, teniendo a la familia unida.

En su paso por la Liga MX, Aquino ha marcado cinco goles: tres en el América y dos en el León. (Foto: Getty Images)

Déjame entrar a la Selección, ¿motivan los amistosos de marzo?

Claro que sí, la verdad es que yo ando pensando en mi equipo en la actualidad. Falta para ir a la Selección, pero siempre que tocan ese tema en el equipo, cuento que jugamos con Alemania y Marruecos, y dicen: “Wow, qué tal partido”. Entonces, hay que seguir trabajando. Hoy en día que no estoy titular en el equipo, trato de trabajar al máximo en lo que se venga.

En la era Gareca, había jugadores que no estaban alternando en sus clubes, pero que él confiaba. Con Juan, ¿han hablado con eso con el grupo?

Bueno, tú sabes que Juan es una persona, que el que está jugando, va a jugar. No sé qué va a pasar en marzo, pero si Juan ve al jugador físicamente bien, va a jugar. No es lo mismo que pasaba con el profesor Ricardo. De igual forma, cuando llegas a la Selección, te llegan de ilusión, de representar a gente tan linda que está allá.

¿Viste el Mundial?

Poco, algunos partidos, de verdad.

Bueno, de Alemania, no hay que contarle a todo el mundo lo que es como equipo y Marruecos ha hecho el mejor Mundial de la historia de un equipo africano…

Sí, ando ilusionado después de que salieron esos amistosos. Tengo ganas de vestir la camiseta de la selección y muchas ganas de poder sacar un buen resultado. Tú sabes que esos encuentros van a ser muy vistos y esperemos hacer un buen partido.

Aquino tiene contrato con el América hasta diciembre del 2024. (Foto: Getty Images)

Después del Mundial de Rusia, pasó algo parecido: Países Bajos en Ámsterdam y Alemania, en Sinheim. ¿Te acuerdas de tu gol?

Sí, de cabeza. Ahí se retiraba Wesley Sneijder. Pero como digo, muy aparte de ir y a ver qué pasa en estos partidos, tenemos que ir a plantarnos bien y hacer un buen fútbol.

Ahora, ¿estás viendo la actualidad de André Carrillo?

Yo soy poco de ver el fútbol, pero vi como postea en el Instagram. La anda pasando bien. Que más bonito hubiese sido que campeone, pero esperemos que le siga yendo igual de bien.

Toca ver la vuelta de Paolo Guerrero al fútbol, hoy en Racing Club. ¿Les da ilusión? ¿Sientes que le puede dar algo más a la Selección?

Claro, yo sigo pensando que él (Paolo) sigue siendo el capitán de la Selección. Hasta que no se retire, siempre va a ser el capitán. Pedro ya sabe, él es capitán de la selección actual. Esperemos que Paolo pueda llegar en buena forma, que le vaya bien en Argentina y tenga la oportunidad de estar en la Selección con todos nosotros.

Con Reynoso se dio lo que todo el mundo pedía, y que con Gareca se dio por momentos, que tú y Renato jueguen juntos. ¿Ustedes conversan sobre esa posibilidad?

Llegas a la selección y tienes pocos días, nos vemos en las comidas y entrenamientos. Yo creo que, si nos toca estar los dos juntos ahí, lo vamos a hacer de la mejor manera. Sabemos la función que tenemos, creo que somos parecidos, pero yo creo que, si nos adaptamos bien, muchos países tienen que ver esa volante. Aparte de que jugamos, metemos pataditas (risas).

¿Cómo sientes que puede ser la Eliminatoria que viene? ¿Hay ansiedad?

Claro, la ansiedad e ilusión es top. Yo creo que muy aparte que estar en tu club y jugar, te llega el momento de ver cuando es la Eliminatoria. Ahora, tiene sus pros y contras que sea en setiembre. Para Juan, será bueno porque tendrá más tiempo de trabajo, pero nosotros ya queremos estar allá, queremos que el Mundial sea otro año.

Déjame terminar con lo que está pasando en el Perú y el torneo peruano y sus problemas con las transmisiones. ¿Hablas con los compañeros de la actualidad?

La idea para mí y familia, la idea es que su solucione. No podemos ver así a nuestro país. La realidad es esa. La felicidad de los peruanos es ver fútbol.





