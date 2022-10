¡Está listo! que llegó al Marítimo de la Primeira Liga de Portugal, Percy Liza no había tenido la posibilidad de entrar a una convocatoria y quedar a la expectativa ante un posible debut en Europa. Sin embargo, esto podría cambiar este fin de semana pues el exdelantero de Sporting Cristal ingresó en la lista de buena fe para el duelo ante Boavista.

Dicho compromiso, válido por la novena jornada del torneo portugués, se jugará este domingo 9 de octubre desde las 9:30 a.m. en el estadio do Bessa XXI. Como se recuerda, el ariete nacional había llegado al país luso con algunos problemas físicos, no obstante, estos quedaron en el pasado y ahora está cerca de estrenarse en el Viejo Continente.

Percy Liza llegó prestado a Marítimo habiendo jugado veinticuatro partidos con Sporting Cristal a lo largo de la temporada 2022, en donde marcó cinco goles y sirvió una asistencia. Ahora tendrá la chance de demostrar que está listo para marcar diferencias en otro contexto fuera del torneo peruano, más exigente y con mayores dificultades.

El técnico João Henriques suele utilizar una alineación con dos puntas, variante entre el 4-4-2 y el 3-5-2. De ser necesario y dependiendo de cómo se dé el partido, el exSporting Cristal podría ingresar en cualquier momento para darle un nuevo aire a la ofensiva de los ‘Verdirrojos’.

Lista de convocados del Marítimo para el partido ante Boavista. (Imagen: Marítimo)

¿Cuáles fueron los registros de Percy Liza en Sporting Cristal?

Desde que debutó en la temporada 2019, Percy Liza registró un total de 15 tantos y ocho asistencias en 66 partidos oficiales. En lo que va del 2022, el delantero chimbotano ya había marcado cuatro goles en la Liga 1 y uno en la Copa Libertadores. Si bien a comienzos de año se esperaba que tuviera más oportunidades en el equipo titular, Roberto Mosquera no lo tomó en cuenta en varios compromisos.

¿Cómo va Marítimo en la Primeira Liga?

Tras ocho jornadas disputadas en la Primeira Liga 2022/23, Marítimo lleva ocho derrotas consecutivas y no ha sumado punto alguno en la tabla de posiciones. La situación del cuadro de Percy Liza es tan complicada que los pronósticos desde Portugal indican que son candidatos a descender cuando finalice la temporada.





