La Selección Peruana es el sueño de todo futbolista y la idea de ser convocado es el sueño de Percy Prado. El defensor del Nantes de Francia indicó que ya habló con Ricardo Gareca y el DT de la ‘bicolor’ le dio una buena noticia.

“Cada vez que veo un partido de la Selección Peruana, pienso en estar allí y representar a mi país. Sería un honor para mí. Ya he hablado directamente con Gareca, ellos ya me están mirando y estoy dando todo lo que tengo para ir a representar a mi país”, dijo en una conversación vía Instagram, con Michael Succar de Movistar Deportes.

“Yo siempre sigo a la Selección Peruana, me he despertado varias veces en la madrugada para alentar. Vi todos los partidos de la Copa América y el que más me gustó fue la semifinal contra Chile”, añadió.

Hincha de la 'U'

Percy Prado contó que no conoce mucho el Perú, pero no es un pensamiento alejado terminar su carrera en nuestro país. "El fútbol peruano ha mejorado mucho. Mi papá es de Universitario, así que mi corazón también es crema”, declaró.

“Mi juego está más parecido a Advíncula que al de Corzo. Me gusta ir mucho al ataque, pero no descuido mi zona defensiva”, dijo sobre su estilo de juego. La Ligue 1 no tiene fecha de reinicio ante la propagación del Covid-19 en el país, por lo que Percy y la institución tan solo esperan que haya menos contagiados y casos en Francia.

