El año de los peruanos en el exterior ha tenido de todo: retornos al fútbol, títulos, lesiones, goles, jugadores borrados, consolidaciones y futbolistas que sólo alternaron en sus equipos. Según el Centro Internacional de Estudios del Deporte, en el 2019 hemos tenido a 38 futbolistas desarrollándose fuera del país. Para algunos el año ha sido tan brillante como para otros, tan desastroso. Desde la reivindicación de Paolo Guerrero hasta la terrible lesión de Jefferson Farfán. Desde el afianzamiento de Luis Abram hasta la inactividad de Christian Cueva. De extremo a extremo. Ha habido casos de todo tipo. Por eso, ya con la temporada finalizada, es oportuno escribir sobre lo mejor y lo peor.

Los mejores

Uno de los peruanos que mejor campaña hizo fue Paolo Guerrero. El Depredador volvió al fútbol luego de ocho meses y siete días de inactividad y no tuvo problemas en demostrar que a los treinta y cinco años seguía vigente, nada menos, que en la liga más competitiva de América. Se mostró letal de cara al gol. Dentro del área siempre bien ubicado y con su primer toque de balón (el control) intacto. Marcó 20 goles en 41 partidos y llevó al Inter a la final de la Copa de Brasil y a los cuartos de la Copa Libertadores. El primero de enero cumplirá 36 años y por lo realizado en el 2019, es pretendido por un club como Boca Juniors. El otro de soberbia temporada fue Raúl Ruidiaz. La Pulga metió goles claves para que su equipo obtenga el título de la MLS. Le convirtió un doblete a Los Angeles en la final de su conferencia, y en el partido definitorio anotó el último gol del Seattle Sounders en 3–1 sobre Toronto. En total fueron 15 anotaciones en 26 juegos. Cifras que hoy lo ubican como uno de los delanteros más cotizados en Estados Unidos.

Los destacados

Edison Flores tuvo un gran año. Se puso la 10 del Morelia y condujo a su equipo a las semifinales del Apertura mexicano. Oreja dejó la banda izquierda de la Selección para jugar libre en su club y se sintió más cómodo que nunca. Este ha sido, por lejos, el mejor año del volante en el exterior. Anotó 12 goles en 40 partidos. André Carrillo calló muchas bocas (incluyendo la mía) y demostró que Arabia no fue una mala decisión. Ganó la Champions de Asia y sobresalió en el Mundial de Clubes. Sabemos que el gol no es su principal virtud, jugó 32 encuentros y anotó sólo 4 goles, pero cuando encara es prácticamente imparable. Ricardo Gareca no tiene otro así. Luis Abram se consolidó en Vélez y se convirtió en un central 100% confiable. El defensor estuvo en 25 partidos con el equipo de Gabriel Heinze y todos como titular. Hoy por hoy debe estar en la lista de nuestros futbolistas con mayor valor en el mercado.

Los que no la vieron

Christian Cueva y Carlos Zambrano comenzaron el año ilusionándonos a todos con una buena temporada en el Santos y Basilea, respectivamente. Sin embargo, una serie de decisiones hicieron que ambos futbolistas de Selección no tengan actividad en la segunda parte del año. Sin fútbol y con ese talento, es imposible no meterlos en esta lista. Agrego en este ítem, pero por motivos diferentes, a Jefferson Farfán y a Pedro Aquino. Ambos no pudieron tener mucha acción en el año por distintas lesiones. Esperemos que el 2020 les dé salud a ambos.

