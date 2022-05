Solo faltaba el anuncio oficial, y así lo dio a conocer Cruz Azul este jueves. Juan Reynoso dejó de ser técnico de la ‘Máquina’ tras un año y cuatro meses, desde que llegó en reemplazo del uruguayo Robert Siboldi. “Se da por terminado el ciclo. Reconocemos su trabajo y entrega”, dice el comunicado. Eso sí, el ‘Cabezón’ no se va como cualquier otro DT a los que el club estaba acostumbrado a darles las gracias, él dice adiós con un lugar fijo entre los mejores de la historia de la ‘Máquina’, como el artífice de romper una sequía de 23 años sin títulos de Liga MX, dándole la soñada “novena”, es decir su noveno campeonato en el Clausura 2021, y siendo el único en coronarse campeón como jugador y técnico.

“Me siento respaldado y arropado por los jugadores. No me voy a cansar de agradecer”, dijo el ‘Cabezón’ en febrero de este año, después de la caída 3-1 ante Puebla, por la fecha 9 del último Clausura. Esas declaraciones las hizo en un contexto poco favorable: la ‘Máquina’ venía de dos fechas sin ganar y la prensa mexicana rumoreaba molestias por parte de la directiva ‘cementera’. “Desde la jornada 7 o 9, los futbolistas de Cruz Azul ya especulaban que Ricardo ‘Tuca’ Ferreti o Nicolás Larcamón sería el nuevo técnico. Quizá ellos ya conocían que Reynoso no iba a seguir. En verdad, ya no creían al 100% en él”, apunta Alejandro Orvañanos, periodista de Claro Sports.

Pareciera mentira que hace un año todo era alegría en Cruz Azul con la obtención del título liguero tras 23 años y el trofeo del Campeón de Campeones bajo la ‘era Reynoso’. Sin embargo, pasó el tiempo y la incertidumbre volvió a tienda ‘cementera’: sospechas de inestabilidad en la interna, sobre todo, por la mala relación del ‘Cabezón’ con algunos jugadores y altos directivos. ¿Era la solución despedir a Reynoso? Analistas mexicanos nos dan su versión de los hechos.

Crónica de un despido anunciado

En enero del año pasado, el anuncio de la llegada de Reynoso a Cruz Azul causó mucha sorpresa en México, pues para la prensa no estaba ni entre las primeras opciones para asumir el liderazgo de la ‘Máquina’, castigada por los azares del futbol con más de dos décadas sin campeonatos. Sin embargo, la directiva decidió contar con él, más allá de su cartel de leyenda del club (jugó allí de 1994 al 2002), tras las buenas impresiones que dio en su paso por Puebla. El tiempo le dio la razón y en su primer torneo (Clausura 2021) llevó al equipo a levantar la ‘Novena’ y acabar con la famosa ‘maldición’.

“Yo me imaginaba que quien sacaría campeón a Cruz Azul, después de tanto tiempo, iba a durar una eternidad en el cargo. Pensé que tendría un crédito más allá de buenas o malas campañas, sobre todo, tratándose de Juan Reynoso, un referente histórico de la institución”, apunta Gustavo Mendoza, periodista mexicano de Fox Sports.

Un detalle no menor y que, según la prensa azteca, terminó por ser un ‘disparo a los pies’ para Reynoso fue que después del título obtenido se fueron jugadores claves: Roberto Alvarado, Luis Romo, Jonathan Rodríguez, Pol Fernández y el mismo Yoshimar Yotún. En México venían apuntando con certeza que la relación del entrenador con algunos jugadores y los altos mandos dirigenciales se había desgastado y no daba para más. Es así que la eliminación en cuartos de la Concachampions (ante Montreal), sumado a una irregular campaña en el último Clausura –se despidió en cuartos de final ante Tigres–, fueron las consecuencias del fatal desenlace.

“Mucho se rompió a partir de un cambio de directiva. Cruz Azul tiene demasiados problemas extrafutbolísticos, sobre todo con la Cooperativa, la empresa que maneja el equipo. Hay mucha lucha de poder , fue allí que hubo un cambio y eso no gustó a Reynoso, quien ya quería renunciar meses atrás. Eso detonó la ruptura de una buena relación, más allá de la reciente campaña irregular en el Clausura 2022″, afirma Adriana Terrazas, periodista azteca de TUDN Digital.

“Desde antes tuvieron que tomarse ciertas medidas. La falta de cabeza entre la directiva y la constante incertidumbre que existe en la Cooperativa tal vez no permitió que se dieran cuenta de que Reynoso había perdido un poco el piso porque muchos jugadores quisieron irse y nadie hizo la función de intermediario para resolver estas diferencias y buscar que las cosas volvieran a ser como antes. Al final de cuentas no hubo quién guiara la situación”, indica Joaquín Beltrán, exfutbolista mexicano y actual dirigente, quien conoce muy de cerca a Juan Reynoso.

¿Fue una jugada sucia?

“Nos hemos mantenido muy al margen para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Claro que los resultados positivos te dan la seguridad de mantener tu trabajo”, dijo hace unos días Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, y el principal señalado del despido de Reynoso. Es más, el peruano ya estaba ultimando detalles para el inicio de la pretemporada en Acapulco de cara al arranque del Apertura 2022, este 1 de julio.

“Cuando Ordiales toma el mando es allí donde la situación empeora para Reynoso por la mala relación entre ambos. Eso se traslada a jugadores y el cuerpo técnico. El problema institucional que tiene Cruz Azul, meramente dirigencial, permea en lo deportivo”, explica Daniela Cohen, periodista azteca. De hecho, en México aseguran que desde meses atrás ya estaba tomada la decisión de echar al peruano, quien tenía contrato con el club hasta diciembre de este año.

Eso sí, según la prensa azteca, dicho contrato establecía que Reynoso cobraba 1.3 millones de dólares por torneo, con el agregado de que esa sería la misma cantidad que el club tendría que desembolsarle al técnico por su cese antes de tiempo.

Opiniones encontradas

El anuncio oficial originó que hayan opiniones divididas entre la prensa azteca por la forma en la que se marcha Reynoso, el único en la historia del club en ser campeón como técnico y jugador. “Me parece malagradecido por parte de Cruz Azul, despedir a un técnico que te sacó campeón tras 23 años. Y mira que a lo largo de la historia hubo entrenadores rimbombantes en el banco, extranjeros de mucho prestigio, y lo logró Juan, un viejo conocido del club. Lo mínimo que se pudo haber hecho con Reynoso era renovarle por un año más”, cuenta Gustavo Mendoza, periodista mexicano de Fox Sports.

Asimismo, Beltrán también considera que Reynoso tendría que haber tenido otra oportunidad, por lo menos en el Apertura 2022. “Por momentos, Cruz Azul jugó bien, sobre todo, en el segundo tiempo contra Tigres de los cuartos de final. Lo malo que no fue consistente, yo mantengo de que Juan merecía por lo menos un semestre más, haciéndole algunas ajustes al equipo”, expresó.

Para otro sector de la prensa, esta situación de inestabilidad tiene como responsable a Reynoso, quien, por ejemplo, rescindió el contrato de varios jugadores importantes tras los títulos obtenidos, y rezagó a varias figuras del plantel. “En mayo del 2021, Cruz Azul fue campeón jugando bien, con grandes futbolistas, se le veía madera y de pronto arranca el siguiente torneo y ese Cruz Azul se fue diluyendo jornada tras jornada. Los jugadores que eran protagonistas cada vez se rezagaban más, incluso pedían salir. Cambió el discurso completamente porque antes de ser campeones decían que querían quedarse, que estaban felices, y tras el título cambia la dinámica. Entonces, Reynoso sí tiene parte de culpa por no saber manejar un equipo”, finaliza Cohen.

SE VA DE LA MÁQUINA 👋



El @CruzAzul 🚂 anuncia de manera oficial la salida del técnico Juan Reynoso.



Sus números:



🏆 1 Liga MX

🏆 1 Campeón de Campeones



🏟 74 juegos

✅ 36 victorias

✳ 20 empates

❎ 18 derrotas



Siempre estará en el corazón de la afición cruzazulina. 🥺💙 pic.twitter.com/Qn8q0DJm7I — Mente Futbolera (@somoslamente) May 19, 2022

Otros técnicos peruanos que triunfaron en el extranjero

Juan Carlos Oblitas

Oblitas llegó en 2004 a Liga de Quito para hacer historia. En su primera temporada, consiguió ser semifinalista de la Copa Sudamericana. Al año siguiente se consagraría campeón del torneo ecuatoriano, con Roberto Palacios como miembro de su plantel. En ese 2005 logra nuevamente ser semifinalista de la Sudamericana. Aquella sería su mejor época como entrenador. Terminó su carrera en 2009 y actualmente ocupa el cargo de director deportivo de la Federación (FPF).

Alberto Castillo

Consiguió cinco títulos con el FAS de El Salvador, desde 2002 al 2005. Fruto de esos logros fue llamado para dirigir a la selección de ese país. De hecho, el popular ‘Chochera’ es el único técnico peruano que estuvo al mando de un equipo nacional en el exterior. Tras un breve paso por Llacuabamba en 2020, volvió al país centroamericano donde actualmente dirige al Águila.

Julio César Uribe

Debuta como técnico en el extranjero con Tecos UAG de México en 1996. Allí, lograría su único título internacional como entrenador, en la desaparecida Recopa de la Concacaf, donde derrotó al Luis Ángel Firpo de El Salvador por 2-1 en la final, logrando el único trofeo del equipo hasta la actualidad. También dirigió al Junior de Barranquilla (1997), Querétaro (2003) y San José de Oruro (2017). Actualmente está sin equipo, siendo su último club el Juan Aurich en 2017.

