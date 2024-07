Luego de las secuelas que dejó la participación de la Selección Peruana en la última Copa América 2024, donde se marchó eliminada en primera ronda, se vienen muchos cambios a mediano y largo plazo. Jorge Fossati es consciente de que el plantel que tiene se le acorta cada vez más y cualquier aporte será valioso pensando en el futuro. En ese sentido, una buena noticia llegó desde Estados Unidos: Piero Elías, volante estadounidense de padres peruanos, debutó profesionalmente en el New York City de la Major League Soccer (MLS).

En el compromiso correspondiente a la vigésima cuarta jornada del campeonato estadounidense, cuando los celestes igualaban por 2-2 con el Atlanta United, el entrenador Nicholas Cushing mandó a Elías al campo de juego a los 96′, haciéndolo ingresar por el argentino Julián Fernández. Aunque nuestro compatriota no tuvo mucha participación en lo que fue el desarrollo del encuentro, este estreno marcará un antes y un después en su carrera profesional.

Piero Elías llegó al New York City en marzo del 2022, proveniente del QueensBoro FC como agente libre. Desde entonces se mantuvo en el New York City II, filial del equipo principal y estuvo sumando experiencia en la MLS Newt Pro, torneo en donde la mayoría de clubes del certamen norteamericano emplean a sus juveniles para que tengan rodaje de competencia.

Precisamente el último miércoles, previo al partido con el Atlanta United, New York City dio a conocer que Piero Elías, Máximo Carrizo y Drew Baiera firmaron un contrato a corto plazo con el club, lo cual les permitirá alternar en la MLS si es Nicholas Cushing así lo considera, viendo sus rendimientos en los entrenamientos y lo que estos jugadores le puedan ofrecer a su esquema de juego.

En su estadía con el cuadro filial, Piero Elías participó desde su temporada inaugural en el 2022 y desde entonces ha jugado 61 partidos, anotando ocho goles y sumando nueve asistencias. Aunque la competencia en el primer equipo no será sencilla, seguramente tendrá nuevas oportunidades de seguir mostrándose en otros encuentros. Todo dependerá de él y de su esfuerzo en cada sesión de trabajo bajo la atenta mirada de Cushing.

Hay que considerar que, según las reglas de la MLS, un club puede fichar a un jugador de 25 años o menos de su filial en la MLS Next Pro por un máximo de cuatro contratos a corto plazo por temporada. Eso sí, el futbolista puede ser incluido en hasta cuatro convocatorias de partidos en una campaña en la MLS, pero no puede aparecer en dos partidos oficiales. Es un detalle no menor que se debe tomar en cuenta en el caso de Piero Elías.

Piero Elías ya disputó dos partidos con la Selección Peruana Sub-20 en el 2019. (Foto: New York City)





Piero Elías y su contacto con la ‘Bicolor’

En una entrevista realizada por Spectrum Noticias en marzo del 2021, cuando Piero Elías todavía pertenecía al QueensBoro FC, este contó detalles de cómo llegó a comprometerse con ser futbolista profesional. “Siempre hay una chance, si le pones tiempo, dedicación, como se dice, disciplina al fútbol, siempre hay una chance”, detalló, haciendo hincapié en el sacrificio que le corresponde hacer si quiere llegar lejos.

Josep Gombau, su entrenador por aquellos días, describió su juego de la siguiente manera: “Es más un seis, es un jugador más de talante ofensivo. Un jugador que recupera muchos balones y que también ayuda mucho en la construcción del juego del equipo”, sostuvo. Hay que recordar, además, que Elías ya tuvo contacto con la Selección Peruana Sub-20, donde disputó dos encuentros en el 2019. Veremos si en un futuro no muy lejano, el mediocampista de 21 años logra tener chances de ser llamado para entrenar con la ‘Blanquirroja’ mayor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR