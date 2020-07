Miguel Trauco no tendrá participación en el PSG vs. Saint-Étienne, el partido que definirá al campeón de la Copa de Francia. El peruano quedó fuera de la lista final que incluye a los titulares y suplentes. No obstante, el lateral sí fue convocado para viajar con toda la plantilla.

El último jueves, ‘Les Verts’ compartieron en redes sociales la nómina de futbolistas que se desplazó a Saint-Denis para disputar el compromiso que tiene como escenario el Stade de France. El marcador izquierdo fue considerado entre los 23 viajeros.

Finalmente, el entrenador Claude Puel decidió dejar fuera del choque a Miguel Trauco. Tampoco fueron elegidos el portero de la filial Etienne Green y el mediocampista Lucas Gourna-Douath.

El futuro de Miguel Trauco por resolver

El jugador de la selección peruana admitió que tenía pocas posibilidades de jugar contra PSG. “Por el momento soy la tercera opción. Soy realista, tengo que seguir trabajando duro”, declaró al programa El Tridente Depor.

No obstante, Trauco continúa entrenándose para tener continuidad en la Ligue 1. “Estoy metiéndole para el campeonato, que va a empezar en el mes de agosto. Estoy fuerte de cabeza y entrenando duro para eso”, añadió.

El lateral izquierdo, no obstante, tiene una oportunidad de cambiar de club en la siguiente temporada. “Sí, hay la posibilidad de ir a Grecia, pero eso yo lo dejo que lo vea el club o mi representante, porque mi mente está en tratar de trabajar para pelear el puesto”, concluyó.





