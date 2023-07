Celta de Vigo, al mando de Rafael Benítez, realiza su pretemporada previo al inicio de LaLiga EA Sportsa 2023-24. Los ‘Celtistas’ esperan arrancar con pie derecho en el torneo español, certamen donde estuvieron cerca de descender en la temporada pasada. Eso sí, el elenco español no pudo tener mejor arranque, luego de vencer por 5-0 a Al-Nassr en su debut en el Trofeo del Algarve, en Portugal. Si bien Renato Tapia no arrancó como titular, tuvo minutos y demostró un buen nivel. Incluso, no falló en su disparo en la tanda de penales ante el conjunto de Cristiano Ronaldo.

Rafael Benítez no tardó en mandar sus mejores cartas en su primer partido de pretemporada. Celta de Vigo se mostró mucho más peligroso que el cuadro saudí, al cual le costaba hacer daño pese a que contaban con el astro luso entre sus filas. Eso sí, este último solo jugó 45 minutos, mientras que el mediocampista peruano fue una de las modificaciones del cuadro español en el inicio de la segunda mitad.

No obstante, el quiebre del partido se dio luego de la expulsión de Abdulelah Al-Amri, que dejó con 10 a Al-Nassr. Por este motivo, el croata Marcelo Brozovic, uno de los flamantes refuerzos del conjunto saudí en este mercado de pases, tuvo que abandonar el terreno de juego para dar ingreso al defensor Abdullah Madu.

Es necesario mencionar que Celta de Vigo ganó por 5-0 en el arranque del triangular internacional. Sin embargo, según las normas establecidad del torneo, todo encuentro deberá tener una tanda de penales, la cual servirá en caso exista un empate en puntos al finalizar el torneo. Así, pues, Renato Tapia fue uno de los elegidos por Rafael Benítez para definir desde los doce pasos, donde no falló y convirtió ante el guardameta Al Aqidi.





¿Cuál es el próximo reto de Celta de Vigo?

Tras el encuentro ante Al-Nassr, Celta de Vigo se enfocará en su próximo reto. Su rival será nada menos que Benfica, equipo con el que se medirá el viernes 21 de julio desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Algarve, ubicado en la ciudad de Faro, Portugal.

Cabe resaltar que este no será el último encuentro de los ‘Celtistas’ en su pretemporada. Y es que ocho días después del duelo ante los lusos, recibirán a Olympique de Lyon desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Abanca Balaídos.





