El “capitán del futuro” fue el apodo que le pusieron hace algunos años atrás a un joven Renato Tapia, que se perfilaba a tomar las riendas de la Selección Peruana con una actitud de liderazgo y picardía que favorecía al mediocampo de la ‘bicolor’. Hoy, cumpliendo otro ciclo más en el fútbol español, el jugador nacional espera seguir deslumbrando con su fútbol en las grandes ligas del viejo continente europeo.

Tras su paso por el Celta de Vigo, el futbolista peruano Renato Tapia busca ahora cumplir otra temporada más en LaLiga siendo determinante en las filas del Leganés, que está tratando de salvar la categoría de este campeonato. Pese a que fue uno de los últimos en llegar al plantel, reconoció que se sintió muy bien recibido y que le han brindado seguridad para ser uno más de el ‘Lega’.

"Muy contento por cómo me han recibido. No tuve la pretemporada como me hubiese gustado, pero el clima es muy ameno. Toda la gente es muy amable y me hicieron sentir en casa desde el primer día. Estoy con confianza", indicó en conversaciones con DSports.





Los ‘pepineros’ disputaron la última jornada de LaLiga ante el Athletic Bilbao, con quienes empataron sin goles en calidad de visitante. El peruano, lastimosamente tuvo que salir de la convocatoria debido a unas molestias que lo vienen persiguiendo en los últimos días, de acuerdo a la información que brindó su propio entrenador.

“Es cierto que no ha trabajado con el equipo, no es una lesión que lo vaya a dejar mucho tiempo fuera, tenemos que ver el entrenamiento si es que puede viajar o no, va a depender mucho de sus sensaciones”, comentó Borja Jiménez en conferencia de prensa.

Tapia suma 18 partidos jugados con elos 'pepineros' y un gol marcado esta temporada. (Foto: Leganés)





¿Qué dijo Renato Tapia sobre la Selección Peruana?





Pese a que el mediocampista nacional, se encuentra al otro lado del océano no es ajeno al presente de la Selección Peruana donde ha alcanzado a ser capitán, pero que estuvo ausente en los últimos compromisos de la ‘bicolor’ donde se le cuestionó mucho sobre su falta de compromiso para volver a vestir los colores de su país. Por ello, afirmó que es una de las cosas que más extraña al estar en España.

“Extraño mucho Perú. La comida, la familia y los amigos. Cuando me toca ir con la Selección también es algo diferente, algo muy bonito. Se extraña eso y se extraña bastante”, mencionó.

Tapia debutó con Perú en el 2015, desde ese momento ha sido habitual convocado. (Foto: Getty Images)

Complementando, también reconoció que las esperanzas de alcanzar una nueva clasificación se han ido disipando pero que la ‘bicolor’ ya ha sabido recomponerse de momentos similares por lo que espera que las malas rachas se acaben en este año donde se seguirán disputando partidos por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Es cierto que hemos pasado un ciclo muy complicado con el cambio de entrenador. Ahora sin un DT, es difícil analizar el presente de la selección peruana, pero siempre hemos dicho y demostrado de lo que somos capaces”, señaló.

Además, agregó: “Desde las Eliminatorias a Rusia 2018 y Qatar 2022 nos impusimos ante situaciones en las que de repente muchos decían que Perú no iba a ir al Mundial. Fuimos el 2018 y el otro nos quedamos en el repechaje, así que las situaciones se pueden revertir”.

La Selección Peruana actualmente se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones con un total de 7 unidades, habiendo ganado en solo una ocasión de los 12 partidos que se han disputado hasta el momento. A poco menos de dos meses del reinicio de las Eliminatorias, donde enfrentaremos de local a Bolivia, aún no se sabe quién tomará las riendas de la dirección técnica del equipo.





