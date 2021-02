¿Cómo ven al jugador peruano en Argentina? Esta es una interrogante que el DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, la resolvió junto a dos referentes y autoridades del fútbol en su país, Juan Román Riquelme y Diego Milito, trazando puntos a favor y en contra.

“A mí me llamaron Milito y Riquelme y he hablado con ellos sobre jugadores peruanos. Me interesa que los futbolistas peruanos pasen por el fútbol argentino porque es altamente competitivo”, manifestó el estratega de la ‘bicolor’ en diálogo con el programa ‘Cuatros de Copas’ de Radio Cooperativa AM 770.

Entre los puntos a favor que destacó Gareca en el jugador nacional fue la entereza que han demostrado muchos compatriotas ante las adversidades. “El jugador peruano se abre camino ante la inoperancia y la ineficiencia estructural que hay en Perú”, destacó el ‘Tigre’, aunque como puntos en contra no dejó de lado la infraestructura deportiva.

“En la década de los 70′, Perú estaba en el mismo nivel de Argentina y Brasil. A partir de los 80′s, los países fueron creciendo en infraestructura. En Perú fue todo al revés. Perú y Bolivia se quedaron en el tiempo”, señaló el estratega argentino.

Pese a ello, sostuvo que hubo cosas por destacar: “No se quedaron en cuanto a la calidad futbolística o en cuanto a la mentalidad del jugador. Se quedaron en que al jugador no le brindan absolutamente nada, ni una posibilidad de poder desarrollarse o crecer. Ante este gran problema, el jugador se abre camino por sus propios medios”.

Finalmente, reflexionó sobre su presente en la Selección Peruana y lo que significa para él asumir ese puesto. “Para dirigir una selección tenés que estar convencido, no es para experimentar”, enfatizó Ricardo Gareca, quien también tuvo palabras para la hinchada: “El público peruano siempre nos ha demostrado mucho afecto y yo soy un agradecido”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.