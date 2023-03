Durante el pasado miércoles se dio a conocer que Roberto Mosquera fue anunciado como nuevo director técnico de Royal Pari por toda la temporada 2023 y rápidamente fue contactado por los medios de comunicación de Bolivia. El estratega nacional llegó al elenco altiplánico tras su último paso por Sporting Cristal y espera revivir aquellos buenos momentos que pasó entre los años 2018 y 2019, cuando también los dirigió.

El programa Vamos Ya de la cadena televisiva Tigo Sports Bolivia conversó en exclusiva con el entrenador de 66 años y le consultaron, entre otras cosas, si acostumbra a ver a sus exequipos. Para sorpresa de muchos, confesó que no volvió a ver un partido del Royal Pari tras su salida en el 2019 y que tampoco lo ha hecho con Sporting Cristal, de donde salió la temporada pasada tras no haber renovado su vínculo contractual.

“Desde que salí de Royal Pari, yo no volví a verlos. Me duele el corazón, no sé el porqué. No es ni envidia, ni celos. Cuando salí de Cristal, tampoco he vuelto a ver un partido de ellos. Me duele el alma, yo me enamoro de mis equipos y creo que son míos. Tengo que entender que tengo un transito, y hasta ahora he hecho un buen transito en todos los equipos que he estado”, manifestó el extécnico rimense.

Según la afirmación de Mosquera, le cuesta aceptar que los equipos a los que dirigió han dejado de ser suyos. No obstante, ahora está enfocado en este nuevo reto en Bolivia y espera hacerlo mejor que la primera vez, cuando estuvo peleando por el título nacional. “El nivel de tranquilidad que tiene Royal es el mío también. Hacemos las cosas como se deben hacer. Creo que lo sensato es primero juntarnos para ver si hay alguna herida en el camino que subsanar y juntarnos”, agregó.

Roberto Mosquera confesó que no ha vuelto a ver un partido de Sporting Cristal tras su salida. (Video: Tigo Sports Bolivia)

Finalmente, el tres veces campeón nacional en el fútbol peruano explicó sus expectativas para este 2023. Reconoció que los directivos de los clubes bolivianos no son pacientes respecto a los resultados y que eso los lleva a tomar decisiones precipitadas sobre la continuidad de los técnicos. Sin embargo, está seguro que será diferente en Royal Pari, donde respetarán su proyecto deportivo.

“He escuchado, con tristeza, que ocho entrenadores han sido cesados y esa es un poco la imagen afuera de Bolivia que hay que cambiar, porque contratamos a la ligera, nos comprometemos a un proceso, te contratan por ser el mejor y a los dos partidos te botan por ser el peor. Entonces antes de contratar hay que tomar consciencia de lo que se quiere y para dónde se va. Esto le quita seguridad al fútbol boliviano”, puntualizó.





